Beynelmilel filmi nerede çekildi, konusu nedir? Beynelmilel filmi oyuncu kadrosu..

Beynelmilel filmi, bu akşam saat 23.30'da Star TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. İzleyiciler, Beynelmilel filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? sorusuna yanıt arıyor.

Beynelmilel filmi, beyazperdenin ardından akşam saat 23.30'da Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Sırrı Süreyya Önder ve Muharrem Gülmez'in oturduğu sinema filmi Beynelmilel, 2006 yılında çekildi ve Ocak 2007 tarihinde gösterime girdi.

Filmi Star TV yayın akışında gören izleyiciler, 12 Eylül 1980 sonrası sıkıyönetiminin, doğuda yerel halk ve çalgıcı sınıfı (gevende) üzerine etkilerinin trajikomik bir şekilde anlatıldığı film hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Hikayesiyle dikkat çeken yapımın konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Peki, Beynelmilel filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Beynelmilel filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

BEYNELMİLEL FİLMİ KONUSU NEDİR?

1982 yılında Adıyaman'da bir grup yerel müzisyen, o yıllarda uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağından dolayı geçim sıkıntısına düşerler. Geçinebilmek için buldukları çözüm hepsinin tutuklanmasına yol açar.

Yörenin sıkıyönetim komutanı, bu yerel müzisyenleri çağdaş bir orkestraya dönüştürmek isteyince olaylar gelişmeye başlar. Yöresel orkestradan, kenti ziyaret edecek olan Konsey üyelerinin karşılama töreninde çalmaları istenir. Fakat bu konseyi karşılamayı sadece müzisyenler değil, şehrin genç aktivistleri de büyük bir sabırsızlıkla beklemektedir.

Siyasal bilimler öğrencisi Haydar (Umut Kurt), "Biz çalgıcı adamız. Çalgıcıdan hiç devrimci olur mu, komünist olur mu?" diyen abisi Servet'e (Sırrı Süreyya Önder) kulak asmamakta, Konsey üyelerini karşılamak için bir protesto eylemi hazırlamayı düşünmektedir.

Bu eylemi gerçekleştirmek için de çağdaş orkestranın şefi Abuzer'in (Cezmi Baskın) kızı, aşklarını birbirlerinden bile gizli tuttukları, Gülendam'dan (Özgü Namal) yardım almaktadır.

Bir yandan sıkıyönetim birimleri ve yöresel orkestra, bir yandan da devrimci gençler tarafından birbirinden habersiz olarak yürütülen bu karşılama hazırlıklarının karışması sonucunda herkesi şaşırtacak olaylar gelişecektir.

BEYNELMİLEL FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Cezmi Baskın, Özgü Namal ve Umut Kurt gibi isimlerin yer aldığı Beynelmilel filminin tamamı, Mersin ilinin Tarsus ilçesinde 7.5 haftada çekilmiştir.

Mekanların bulunması, döneme uygun hale getirilmesi, o bölgeden oyuncular seçilmesi gibi ön hazırlık ve hazırlık çalışmaları 4 ay sürmüştür.

BEYNELMİLEL FİLMİ OYUNCULARI

Abuzer Yayladalı - Cezmi Baskın

Gülendam Yayladalı - Özgü Namal

Haydar Arıkan - Umut Kurt

Tekin Yayladalı - Nazmi Kırık

Mahmut Yayladalı - Bahri Beyat

Aydeniz Derya - Meral Okay

Arzum Çilem - Dilber Ay

Binbaşı - Oktay Kaynarca

Yöresel sanatçı - Kahtalı Mıçı

Tekinin oğlu - Cansın Hallaç

Servet Arıkan - Sırrı Süreyya Önder

BEYNELMİLEL FİLMİ ÖDÜLLERİ