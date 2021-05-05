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- Beynelmilel filmi nerede çekildi, konusu nedir? Beynelmilel filmi oyuncu kadrosu..
Beynelmilel filmi nerede çekildi, konusu nedir? Beynelmilel filmi oyuncu kadrosu..
- Haber Merkezi
- 05.05.2021 - 16:38
- Güncelleme : 05.05.2021 - 16:40
Beynelmilel filmi, beyazperdenin ardından akşam saat 23.30'da Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.
Yönetmen koltuğunda Sırrı Süreyya Önder ve Muharrem Gülmez'in oturduğu sinema filmi Beynelmilel, 2006 yılında çekildi ve Ocak 2007 tarihinde gösterime girdi.
Filmi Star TV yayın akışında gören izleyiciler, 12 Eylül 1980 sonrası sıkıyönetiminin, doğuda yerel halk ve çalgıcı sınıfı (gevende) üzerine etkilerinin trajikomik bir şekilde anlatıldığı film hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.
Hikayesiyle dikkat çeken yapımın konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor.
Peki, Beynelmilel filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Beynelmilel filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
BEYNELMİLEL FİLMİ KONUSU NEDİR?
1982 yılında Adıyaman'da bir grup yerel müzisyen, o yıllarda uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağından dolayı geçim sıkıntısına düşerler. Geçinebilmek için buldukları çözüm hepsinin tutuklanmasına yol açar.
Yörenin sıkıyönetim komutanı, bu yerel müzisyenleri çağdaş bir orkestraya dönüştürmek isteyince olaylar gelişmeye başlar. Yöresel orkestradan, kenti ziyaret edecek olan Konsey üyelerinin karşılama töreninde çalmaları istenir. Fakat bu konseyi karşılamayı sadece müzisyenler değil, şehrin genç aktivistleri de büyük bir sabırsızlıkla beklemektedir.
Siyasal bilimler öğrencisi Haydar (Umut Kurt), "Biz çalgıcı adamız. Çalgıcıdan hiç devrimci olur mu, komünist olur mu?" diyen abisi Servet'e (Sırrı Süreyya Önder) kulak asmamakta, Konsey üyelerini karşılamak için bir protesto eylemi hazırlamayı düşünmektedir.
Bu eylemi gerçekleştirmek için de çağdaş orkestranın şefi Abuzer'in (Cezmi Baskın) kızı, aşklarını birbirlerinden bile gizli tuttukları, Gülendam'dan (Özgü Namal) yardım almaktadır.
Bir yandan sıkıyönetim birimleri ve yöresel orkestra, bir yandan da devrimci gençler tarafından birbirinden habersiz olarak yürütülen bu karşılama hazırlıklarının karışması sonucunda herkesi şaşırtacak olaylar gelişecektir.
BEYNELMİLEL FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Cezmi Baskın, Özgü Namal ve Umut Kurt gibi isimlerin yer aldığı Beynelmilel filminin tamamı, Mersin ilinin Tarsus ilçesinde 7.5 haftada çekilmiştir.
Mekanların bulunması, döneme uygun hale getirilmesi, o bölgeden oyuncular seçilmesi gibi ön hazırlık ve hazırlık çalışmaları 4 ay sürmüştür.
BEYNELMİLEL FİLMİ OYUNCULARI
- Abuzer Yayladalı - Cezmi Baskın
- Gülendam Yayladalı - Özgü Namal
- Haydar Arıkan - Umut Kurt
- Tekin Yayladalı - Nazmi Kırık
- Mahmut Yayladalı - Bahri Beyat
- Aydeniz Derya - Meral Okay
- Arzum Çilem - Dilber Ay
- Binbaşı - Oktay Kaynarca
- Yöresel sanatçı - Kahtalı Mıçı
- Tekinin oğlu - Cansın Hallaç
- Servet Arıkan - Sırrı Süreyya Önder
BEYNELMİLEL FİLMİ ÖDÜLLERİ
- 18. Ankara Uluslararası Film Festivali 2007, Ulusal Uzun Film Yarışması "En İyi Film" ödülü
- 18. Ankara Uluslararası Film Festivali 2007, Ulusal Uzun Film Yarışması Onat Kutlar "En İyi Senaryo" ödülü - Sırrı Süreyya Önder
- 26. Uluslararası İstanbul Film Festivali 2007, Ulusal Yarışma "Jüri Özel" ödülü
- 26. Uluslararası İstanbul Film Festivali 2007, Ulusal Yarışma "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü - Özgü Namal
- 14. Altın Koza Film Festivali 2007, Ulusal yarışma "En İyi Film" ödülü
- 14. Altın Koza Film Festivali 2007, Ulusal yarışma "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü - Cezmi Baskın
- 14. Altın Koza Film Festivali 2007, Halk Jürisi "En İyi Film" ödülü
- 14. Altın Koza Film Festivali 2007, Ulusal yarışma "En İyi Senaryo" ödülü - Sırrı Süreyya Önder
- 14. Altın Koza Film Festivali 2007, Ulusal yarışma "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülü - Gökhan Atılmış
- 14. Altın Koza Film Festivali 2007, Ulusal yarışma "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülü - Meral Okay ve Dilber Ay
- 6.Pune Uluslararası Film Festivali (Hindistan) 2008, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü - Cezmi Baskın
- 7.Karaçi Uluslararası Film Festivali (Pakistan) 2009, "En İyi Başrol Oyuncusu" ödülü - Cezmi Baskın ve "En iyi Yönetmen" Ödülü - Sırrı Süreyya Önder ve Muharrem Gülmez