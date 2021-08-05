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    Beyninde tümör olduğu tespit edinmişti! Hülya Duyar'ın sağlık durumu nasıl?

    İki kez baygınlık geçiren ve beyninde tümör tespit edilen Hülya Duyar, ameliyata alındı. Bunun akabinde oyuncunun hayranları, "Hülya Duyar'ın sağlık durumu nasıl?" sorusunu gündeme taşıdı.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2021 - 15:01
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 15:02
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    Beyninde tümör olduğu tespit edinmişti! Hülya Duyar'ın sağlık durumu nasıl?

    En son İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir ile Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde "Sultan" karakterine hayat veren Hülya Duyar, Cem Yılmaz'la reklam filmi için kamera karşısına geçti.

    Duyar reklam çekimi sırasında fenalık geçirerek, bayıldı. Duyar'ın imdadına ekip arkadaşları koştu.

    Oyuncunun daha önce tatil yaptığı sırada da bayıldığı ortaya çıkarken, yapılan kontrollerde beyninde tümör olduğu tespit edildi.

    Peki Hülya Duyar'ın sağlık durumu nasıl? Durumu kritik mi? İşte son durum..

    HÜLYA DUYAR'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

    Kaldırıldığı hastanede yapılan ilk muayenesinin ardından beyninde tümör tespit edilen sanatçı, dün ameliyata alındı.

    8 saat süren ameliyatla beynindeki tümör alınan Duyar'ın ameliyatı başarılı geçti.

    51 yaşındaki oyuncunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hülya'mız ameliyattan çıktı. Prof. Dr. Uğur Türe, ameliyatın çok başarılı geçtiğini belirtti. Hepinize bu süreçte gönderdiğiniz tüm iyi dilekler için çok teşekkür ediyoruz." denildi.

    Beyninde tümör olduğu tespit edinmişti! Hülya Duyar ın sağlık durumu nasıl? #1

    YOĞUN BAKIMDA KALACAK

    Yoğun bakımda müşaade altında tutulan Duyar, 1 gece yoğun bakımda kalacak. Tümörün iyi huylu olup olmadığı ise patoloji raporunda belli olacak.

    Beyninde tümör olduğu tespit edinmişti! Hülya Duyar ın sağlık durumu nasıl? #2

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