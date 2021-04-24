Beyoğlu Güzeli nerede, ne zaman çekildi? Beyoğlu Güzeli filmi oyuncu kadrosu..

Beyoğlu Güzeli nerede, ne zaman çekildi? Beyoğlu Güzeli filmi oyuncu kadrosu..

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Beyoğlu Güzeli, Show TV ekranlarında sevenleriyle tekrar buluştu. Seyirciye duygusal anlar yaşatan filmin nerede çekildiği merak konusu oldu. İşte konusu ve oyuncuları

Senaryosunu Sadık Şendil'in yazdığı ve başrollerinde Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit'in yer aldığı Beyoğlu Güzeli filmi, saat 14.30'da Show TV'de izleyicisiyle buluştu.

Senaryosunu Sadık Şendil'in yazdığıUsta yönetmen Ertem Eğilmez tarafından çekilen Beyoğlu Güzeli filminin konusu ve oyuncuları ise merak konusu oldu.

Seyircilere nostaljik anlar yaşatan filmin nerede ve ne zaman çekildiği araştırılıyor.

Peki, Beyoğlu Güzeli nerede, ne zaman çekildi? İşte, Beyoğlu Güzeli filmi oyuncu kadrosu...

BEYOĞLU GÜZELİ KONUSU

Zengin bir ailenin çocuğu olan Ferit ile çadır tiyatrosunda kantoculuk yapan Alev'in yolları kesişir ve farklı sınıflara mensup olan gençler, birbirlerine aşık olur.

Ancak Alev bir gün Ferit'i terk edip ortadan kaybolur. Ardından bir yapımcıyla tanışan Alev ünlü bir şarkıcı olur. Alev ile Ferit'in yolları bu süreçte bir kez daha kesişir.

BEYOĞLU GÜZELİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Dram ve romantik türünde olan 1971 yapımı Beyoğlu Güzeli filminin çekildiği yer Urfa şehri ve İstanbul’dur. Filmin çekimlerinin bir bölümü Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, bir bölümü ise İstanbul’un farklı ilçe ve mekanlarında yapılmıştır.

BEYOĞLU GÜZELİ OYUNCU KADROSU