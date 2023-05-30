Beyonce kızıyla sahneye çıktı, Blue Ivy'yi görenler inanamadı! "İlk göz ağrım" Dünya turnesine çıkan Beyonce, hayranlarına sürpriz yaparak 11 yaşındaki kızı Blu Ivy ile sahne aldı.

‘Kraliçe Arı’ lakaplı pop yıldızı Beyonce, 7 yıl aranın ardından son albümü ‘Renaissance’ ile aynı adı taşıyan dünya turnesine Stockholm’den başladı.

Şarkıcının ilk konserine fütüristik sahne şovları damga vurdu.

Son olarak Paris'te sahne alan Beyonce, hayranlarına şaşırtan bir sürpriz yaptı.

Beyonce'nin ilk göz ağrısı

Beyonce ile Jay Z, 2008 yılında dünya evine girdi. Çiftin ilk çocuğu Blue Ivy Carter, 2012 yılında dünyaya geldi.

Şimdilerde 11 yaşında olan Blue Ivy, doğduğun günden beri ilgi odağı.

Blue Ivy, annesi Beyonce ile birlikte yazdığı "Brown Skin Girl" şarkısıyla Soul Train Ödülleri'nde Ashford & Simpson Şarkı Yazarı Ödülü'nü kazanmıştı.

Kendisi aynı zamanda Grammy ödülü olan en genç kişi oldu.

Kızıyla sahne aldı

Beyonce'nin Paris sahnesine eşlik eden Ivy'nin son hali görenleri şoke etti.

Annesine mi babasına mı benziyor tartışmalarına konu olan Blue Ivy, güzelliğiyle geceye damga vurdu.

Kızını dansçıları arasına dahil eden Beyonce, "Benim ilk doğan çocuğum. Senin annen olduğum için çok gururluyum. Neşe saçıyorsun benim tatlı meleğim" ifadelerini kullandı.