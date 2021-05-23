Beyti Engin kimdir? Usta oyuncu Beyti Engin Menajerimi Ara'da..

Usta tiyatrocu Beyti Engin, Star TV ekranlarında yayımlanan Menajerimi Ara dizisinin yeni bölüm konukları arasında yer alıyor. Peki, Menajerimi Ara konuğu Beyti Engin kimdir? İşte Beyti Engin hayatı..

Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve başrollerinde Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun rol aldığı Menajerimi Ara dizisi, her hafta ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor.

Menajerimi Ara'nın 38. yeni bölüm konukları arasında Ada Masalı’nın iki başrolü Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'la birlikte başarılı oyuncu Beyti Engin de yer alıyor.

Dizinin sıkı takipçileri, Beyti Engin'in hayatı hakkında bilgi almak için ''Beyti Engin kimdir, kaç yaşında, nereli?'' sorularına yanıt aranıyor.

Peki, Beyti Engin kimdir? İşte, Menajerimi Ara konuğu usta oyuncu Beyti Engin'in biyografisi...

BEYTİ ENGİN KİMDİR?

18 Eylül 1981 tarihinde Çanakkale’de doğan tiyatro, sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Beyti Engin, ilk ve orta öğrenimini Edirne’de tamamlamıştır. Edirne Halk Eğitim Merkezi’nde tiyatro kursunda eğitim alırken Edirne Sanat Tiyatrosu’nda oyunculuğa başlamıştır.

1999 yılında İstanbul’a taşınmış ve Dialog’dan bir yıl oyunculuk eğitimi almıştır. 2005 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünden mezun olmuştur.

2000 yılından bu yana seslendirme yapan Engin, 2014 yılında ''Ulan İstanbul'' dizisinde Hayati karakterini canlandırmış ve ''Kurtlar Vadisi Pusu'' dizisinde Adsız karakterine hayat vermiştir.

Beyti Engin, 2014 yılında senarist Hale Aksu ile evlenmiştir.

BEYTİ ENGİN OYNADIĞI TV DİZİLERİ

Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? (2021)

Şeref Bey (Exxen) (2021)

Kırmızı Oda (TV8) (2020) (Cenk)

Gençliğim Eyvah (atv) 2020 (Muhtar Metin)

No. 309 ( Fox tv ) 2016-

Ulan İstanbul (Kanal D) 2014-2015

Kurtlar Vadisi Pusu (ATV) 2014

Kayıp (Kanal D) 2013

Beni Böyle Sev (TRT 1) 2013

Leyla ile Mecnun (TRT 1) 2012 (Konuk Oyuncu)

Keşanlı Ali Destanı (Kanal D) 2011-2012

Deli Saraylı (Show Tv) 2010

Geniş Aile (Kanal D) 2010

Kafkas 2009

İpsiz Recep (TRT) 2008-2009

Mahşer (ATV) 2007-2008

Avrupa Yakası (ATV) 2007

Baba Oluyorum (TRT) 2007

Sonradan Görme (ATV) 2005

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (TRT) 2005

Damatlık şapka (TRT)

Yarım Elma (Kanal D)

Şubat (Trt1)

BEYTİ ENGİN SESLENDİRMELERİ

Kled (League Of Legends) 2016

BEYTİ ENGİN FİLMLERİ