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- Beyti Engin kimdir? Usta oyuncu Beyti Engin Menajerimi Ara'da..
Beyti Engin kimdir? Usta oyuncu Beyti Engin Menajerimi Ara'da..
- Haber Merkezi
- 23.05.2021 - 18:09
Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve başrollerinde Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun rol aldığı Menajerimi Ara dizisi, her hafta ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor.
Menajerimi Ara'nın 38. yeni bölüm konukları arasında Ada Masalı’nın iki başrolü Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'la birlikte başarılı oyuncu Beyti Engin de yer alıyor.
Dizinin sıkı takipçileri, Beyti Engin'in hayatı hakkında bilgi almak için ''Beyti Engin kimdir, kaç yaşında, nereli?'' sorularına yanıt aranıyor.
Peki, Beyti Engin kimdir? İşte, Menajerimi Ara konuğu usta oyuncu Beyti Engin'in biyografisi...
BEYTİ ENGİN KİMDİR?
18 Eylül 1981 tarihinde Çanakkale’de doğan tiyatro, sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Beyti Engin, ilk ve orta öğrenimini Edirne’de tamamlamıştır. Edirne Halk Eğitim Merkezi’nde tiyatro kursunda eğitim alırken Edirne Sanat Tiyatrosu’nda oyunculuğa başlamıştır.
1999 yılında İstanbul’a taşınmış ve Dialog’dan bir yıl oyunculuk eğitimi almıştır. 2005 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünden mezun olmuştur.
2000 yılından bu yana seslendirme yapan Engin, 2014 yılında ''Ulan İstanbul'' dizisinde Hayati karakterini canlandırmış ve ''Kurtlar Vadisi Pusu'' dizisinde Adsız karakterine hayat vermiştir.
Beyti Engin, 2014 yılında senarist Hale Aksu ile evlenmiştir.
BEYTİ ENGİN OYNADIĞI TV DİZİLERİ
- Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? (2021)
- Şeref Bey (Exxen) (2021)
- Kırmızı Oda (TV8) (2020) (Cenk)
- Gençliğim Eyvah (atv) 2020 (Muhtar Metin)
- No. 309 ( Fox tv ) 2016-
- Ulan İstanbul (Kanal D) 2014-2015
- Kurtlar Vadisi Pusu (ATV) 2014
- Kayıp (Kanal D) 2013
- Beni Böyle Sev (TRT 1) 2013
- Leyla ile Mecnun (TRT 1) 2012 (Konuk Oyuncu)
- Keşanlı Ali Destanı (Kanal D) 2011-2012
- Deli Saraylı (Show Tv) 2010
- Geniş Aile (Kanal D) 2010
- Kafkas 2009
- İpsiz Recep (TRT) 2008-2009
- Mahşer (ATV) 2007-2008
- Avrupa Yakası (ATV) 2007
- Baba Oluyorum (TRT) 2007
- Sonradan Görme (ATV) 2005
- Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (TRT) 2005
- Damatlık şapka (TRT)
- Yarım Elma (Kanal D)
- Şubat (Trt1)
BEYTİ ENGİN SESLENDİRMELERİ
- Kled (League Of Legends) 2016
BEYTİ ENGİN FİLMLERİ
- Şeytan Tüyü
- Küçük Esnaf
- Robinson Crusoe & Cuma
- Güvercin Uçuverdi
- 8 Saniye
- Neden Tarkovski Olamıyorum
- Eyyvah Eyvah 3
- İş Arıyoruz
- Osmanlı Cumhuriyeti
- Gölgesizler
- İlk Öpücük - 2017
- Arif V 216