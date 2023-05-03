Bez Bebek'in Emre'si yakışıklı bir delikanlı oldu! Gören değişimine inanamadı: "Burak Özçivit havası var" Bez Bebek dizisinde Emre karakterine hayat veren Ege Tanman, son haliyle dikkati çekti. Leyla ile Mecnun dizisinde de karşımıza çıkan Tanman, yakışıklılığıyla yorum yağmuruna tutuldu.

26 Şubat 1998 yılınd Bursa'da dünyaya gelen Ege Tanman, bir dönemin en başarılı çocuk oyuncuları arasında yer aldı.

Kınalı Kar isimli dizide Efe rolüne hayat veren Tanman, Çağan Irmak'ın Babam ve Oğlum filmindeki Deniz rolüyle tanındı.

Ardından 2008 yılında Çocuk isimli filmde Hayko Cepkin ve Tuba Ünsal ile başrolleri paylaşan oyuncu, 2007-2010 yılları arasında yayınlanan Bez Bebek dizisinde boy gösterdi.

Bez Bebek dizisi tıpkı Babam ve Oğlum filmi gibi ses getirdi. Bu sayede Tanman, bir kez daha tanınma fırsatı elde etti.

2011-2013 yılları arasında yer aldığı Leyla ile Mecnun dizisi ile daha geniş bir kitle tarafından tanınan oyuncu aynı zamanda da DJ'lik yapıyor.

Bez Bebek dizisinde hayat verdiği Emre ile hala akıllarda olan Ege Tanman, şimdilerde ise yakışıklı bir delikanlı oldu.

Tanman'ın son halini bazı takipçileri de Burak Özçivit'e benzetti...

İşte Ege Tanman'ın şimdiki hali

9 yaşındayken Bez Bebek dizisinde 'Emre' rolünü canlandıran Ege Tanman, büyüdü. Bambaşka biri olan Ege Tanman'ı görenler gözlerine inanamadı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Tanman, Instagram hesabında sık sık paylaşımlar yapıyor.

Tanman'ın bu paylaşımlarına da, "Burak Özçivit havası var" yorumları yapıldı. Başarılı isim son olarak Leyla ile Mecnun dizisinde karşımıza çıkmıştı.