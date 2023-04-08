Bez Bebek'in gıcık Özge'si bir içim su oldu, görenin aklı karıştı: "Fazla güzel olmuşsun" Bez Bebek dizisinde hayat verdiği Özge karakteriyle tanınan Sibel Kasapoğlu, değişimiyle herkesi şaşırtıyor. Şimdilerde bambaşka bir havaya bürünen oyuncuya hayranlarından yorum ve beğeni yağıyor.

Focus Film imzalı ve 20 Eylül 2007 tarihinde FOX'ta yayınlanmaya başlayan Bez bebek, farklı konusu ile dikkatleri üzerine çekti.

Dünyada sahipleri tarafından terk edilen oyuncukların masalsı hikayeni anlatan Bez Bebek, çocuk oyuncularıyla da ilgi çekiyordu.

Dizide yer alan ve yaşlarına rağmen perfomanslarıyla göz dolduran oyuncular, şimdilerde kocaman oldu.

Bu oyuncular arasında yer alan Sibel Kasapoğlu, dizide Özge karakterine hayat verdi.

Özge karakterinin gıcık olmasıyla ünlenen Sibel Kasapoğlu, şimdilerin güzel genç kızları arasında yerini aldı.

Güzelliği ve havasıyla beğeni toplayan Kasapoğlu'na, sosyal medya üzerinden yorum yağıyor.

Bez Bebek'in Özge'si büyüdü

Bez Bebek dizisinde canlandırdığı Özge karakteriyle adını duyuran Sibel Kasapoğlu, şimdilerde güzelliğiyle görenleri mest ediyor.

Çocuk yaşta kameralar karşısına geçen Kasapoğlu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girmeye hak kazandı.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde okuyan Kasapoğlu; Zeynep, Rodi, Ulak, Şüphenin Gölgesi, Hatırla Sevgili, Benden Sana Baba Olmaz, Elveda Rumeli, Asi, Geniş Zamanlar, Parmaklıklar Ardında ve Yaban Gülü gibi pek çok projede yer aldı.

Güzelliğiyle göz dolduran oyuncu şimdilerde, Barbaros dizisinde hayranlarının karşısına çıkıyor.