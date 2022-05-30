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    Bez Bebek'in kötü kalpli Şoker'i son haliyle şaşırttı! 'Nana'nın ahı tutmuş'

    Bez Bebek dizisinde Nana'nın düşmanı Şoker'e hayat veren Mehmet Usta'nın şimdiki halini görenler tanıyamadı. Saçları beyazlayan ünlü oyuncu, yıllar içerisinde büyük bir değişim yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2022 - 16:35
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    Bez Bebek'in kötü kalpli Şoker'i son haliyle şaşırttı! 'Nana'nın ahı tutmuş'

    Yayınlandığı dönemde ilgiyle izlenen ve tam üç sezon boyunca ekran macerası devam eden Bez Bebek dizisi, bir dönemin hafızasına kazındı.

    Eylül 2007'de yayına başlayan Türk yapımı fantastik ve komedi çocuk dizisi Bez Bebek, Nisan 2010'da gösterilen son bölümüyle ekran macerasını noktaladı.

    Evrim Akın ve Tan Sağtürk'ün başrollerinde yer aldığı dizide Oyuncaklar Ülkesi'nden gelen Nana'nın insan olma hikayesi anlatılıyordu.

    Kötü planlarıyla Nana'nın insan olmasını her seferinde engelleyen Şoker karakteri de büyük bir beğeni kazandı.

    Mehmet Usta'nın hayat verdiği Şoker, şimdi ne halde merak konusu oldu.

    Saç sakal beyazladı

    Şimdilerde 49 yaşında olan Mehmet Usta, Bez Bebek dizisiyle hafızalara kazınsa da Leyla ile Mecnun, Bana Bir Soygun Yaz, Ekmek Teknesi, Dedemin Dolabı ve son olarak Teşkilat dizisinde rol aldı.

    Yaşamı boyunca spor ve oyunculuktan hiç kopmayan Mehmet Usta, fakülte yıllarına kadar Uzakdoğu Savunma Sanatları ile yakından ilgilenmiştir.

    Beyaz saçlarıyla yıllara meydan okuyan oyuncu, sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

    İşte Bez Bebek'in Şoker'i Mehmet Usta'nın son hali...

    Bez Bebek in kötü kalpli Şoker i son haliyle şaşırttı! Nana nın ahı tutmuş #1

    Bez Bebek in kötü kalpli Şoker i son haliyle şaşırttı! Nana nın ahı tutmuş #2

    Bez Bebek in kötü kalpli Şoker i son haliyle şaşırttı! Nana nın ahı tutmuş #3

    Bez Bebek in kötü kalpli Şoker i son haliyle şaşırttı! Nana nın ahı tutmuş #4

    Bez Bebek in kötü kalpli Şoker i son haliyle şaşırttı! Nana nın ahı tutmuş #5

    Bez Bebek in kötü kalpli Şoker i son haliyle şaşırttı! Nana nın ahı tutmuş #6


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