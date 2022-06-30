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    Bez Bebek'in kötü karakteri Simge'nin son hali şaşırttı!

    Bez Bebek dizisinde Simge karakterine hayat veren Fatoş Kabasakal, anne oldu. Tüm zamanını çocuklarıyla geçiren güzel oyuncunun son hali...
    • 30.06.2022 - 17:39
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    Bez Bebek'in kötü karakteri Simge'nin son hali şaşırttı!

    2007 tarihinde FOX'ta yayınlanan Bez Bebek dizisi, 2010 yılına kadar devam etti.

    Çocuklara hitap eden dizi, eğitici konusuyla neredeyse herkesin favori dizilerinden biri haline geldi.

    Toplam 3 sezon süren ve 101. bölüm ile yayın hayatına son veren dizinin senaryosunu Nilbanu Engindeniz kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Serpil Kurtça oturdu.

    Dizinin başrollerinde; Evrim Akın, Tan Sağtürk, Alpay Atalan, Fatoş Kabasakal, Reyhan Asena Keskinci, Ege Tanman, Oya Aydoğan, Sibel Kasapoğlu, Mehmet Usta ve Sevinç Aktansel yer aldı.

    Kötü bir karakteri canlandıran Fatoş Kabasakal, dizi bittikten sonra ekranlarda yer almadı ve evlendi.

    Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Simge karakterine hayat veren Fatoş Kabasakal'ın son hali ise şaşırttı.

    Şimdilerde anne olan ve zamanını çocukları ile geçiren oyuncunun son hali...

    Bez Bebek in kötü karakteri Simge nin son hali şaşırttı! #1

    Bez Bebek in kötü karakteri Simge nin son hali şaşırttı! #2

    Bez Bebek in kötü karakteri Simge nin son hali şaşırttı! #3

    Bez Bebek in kötü karakteri Simge nin son hali şaşırttı! #4

    Bez Bebek in kötü karakteri Simge nin son hali şaşırttı! #5


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