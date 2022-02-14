Bez Bebek'in Simge'si evlendi, anne bile oldu! İşte son hali ve tatlılık abidesi çocukları...

Bez Bebek'in Simge'si evlendi, anne bile oldu! İşte son hali ve tatlılık abidesi çocukları...

Bez Bebek dizisinde Simge karakterine hayat veren Fatoş Kabasakal, uzun zamandır ekranlardan uzak. Anne olan ve zamanını çocukları ile geçiren oyuncunun son hali ise görenleri şaşırtıyor.

20 Eylül 2007 tarihinde FOX'ta yayınlanan Bez Bebek dizisinin senaryosunu Nilbanu Engindeniz kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Serpil Kurtça oturdu.

Toplam 3 sezon süren ve 101. bölüm ile yayın hayatına son veren dizinin başrollerinde; Evrim Akın, Tan Sağtürk, Alpay Atalan, Fatoş Kabasakal, Reyhan Asena Keskinci, Ege Tanman, Oya Aydoğan, Sibel Kasapoğlu, Mehmet Usta ve Sevinç Aktansel yer aldı.

Dizi farklı konusu ve eğlenceli anları ile dikkati çekerken güzelliği ile beğeni toplayan Fatoş Kabasakal, Simge karakterine hayat verdi.

Kötü bir karakteri canlandıran Fatoş Kabasakal, dizi bittikten sonra ekranlarda yer almadı ve evlendi.

Erkan Kayhan ile 2018 yılında nikah masasına oturan ve anne olan Fatoş Kabasakal, sosyal medya üzerinden reklam anlaşmaları yapıyor.

Bir erkek ve bir kız annesi olan Fatoş Kabasakal, son hali aynı zamanda da çocuklarının tatlılığı ile gündem oldu.

FATOŞ KABASAKAL'IN SON HALİ

Güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan Kabasakal, son haliyle şaşırttı. Oyuncunun son halini görenler 40 yaşına merdiven dayamış olmasına inanamadı.

Dünyaevine giren Fatoş Kabasakal, ailesi ile ilgili paylaştığı karelerle herkesi mest etti.

Çocukları ve eşi ile mutlu bir hayat süren oyuncunun Simge zamanlarından eser kalmadı.

Hayatının büyüyük bir kısmını çocuklarına adayan Kabasakal'ın yeniden ekranlarda olup olmayacağı ise merak ediliyor.

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