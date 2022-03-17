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    Bez Bebek'in Yağmur'u Adı Sevgi'nin Gülendam'ı cesur pozlarıyla yaktı geçti! 'Sen neymişsin ya'

    Bez Bebek dizisindeki Yağmur rolüyle akıllara kazınan Asena Keskinci, değişimiyle dudak uçuklattı. Şimdilerde Adı Sevgi dizisinde rol alan Keskinci, cesur sosyal medya paylaşımlarıyla da nefes kesti.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 18:12
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    Bez Bebek'in Yağmur'u Adı Sevgi'nin Gülendam'ı cesur pozlarıyla yaktı geçti! 'Sen neymişsin ya'

    2007-2010 yılları arasında Fox TV ekranlarında yayınlanan Bez Bebek dizisi, ilginç konusunun yanı sıra oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekmişti.

    Başrollerinde Evrim Akın, Tan Sağtürk, Alpay Atalan, Fatoş Kabasakal, Reyhan, Asena Keskinci, Ege Tanman ve Oya Aydoğan gibi isimlerin yer aldığı Bez Bebek dizisi, yayınlandığı döneme damgasını vurmuştu.

    Dizide Yağmur karakterine hayat veren ve hem şirinliği hem de kızıl saçları ile akıllara kazınan çocuk oyuncu Reyhan Asena Keskinci, ekranlarda boy göstermeye devam ediyor.

    Son olarak Masumiyet dizisinde Hande rolünü canlandıran Keskinci, şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Adı Sevgi dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

    Başrolünde EDHO'nun Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in yer aldığı dizide Gülendm karakterine hayat veren Keskinci, başarılı oyunculuğuyla alkış topluyor.

    Oyunculuğunun yanı sıra farklı güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden olan Keskinci, artık büyüdü ve güzelliğiyle büyüleyen bir genç kız oldu.

    Şimdilerde 20 yaşında olan ve kızıl saçları ile oyuncu Mine Tugay'a da benzetilen güzel oyuncu, yeni halini sosyal medya hesabından yayınlıyor.

    DEĞİŞİMİYLE GÖRENLERİN AKLINI ALIYOR

    Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Adı Sevgi dizisinde rol alan Asena Keskinci, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşkına çeviriyor.

    Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Asena Keskinci, 240 bini aşkın takipçisi bulunan Instagram hesabından hayatına dair kareleri paylaşmayı ihmal etmiyor.

    Kızıl saçları ile görenleri mest eden güzel oyuncunun cesur paylaşımları, beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

    Keskinci'nin pozlarına, ''Bu kız gerçek olamaz'', ''Oyuncak bebek gibi'' ve ''Evrim geçirmişsin'' gibi yorumlar yapılıyor.

    Bez Bebek in Yağmur u Adı Sevgi nin Gülendam ı cesur pozlarıyla yaktı geçti! Sen neymişsin ya #1

    Bez Bebek in Yağmur u Adı Sevgi nin Gülendam ı cesur pozlarıyla yaktı geçti! Sen neymişsin ya #2

    Bez Bebek in Yağmur u Adı Sevgi nin Gülendam ı cesur pozlarıyla yaktı geçti! Sen neymişsin ya #3

    Bez Bebek in Yağmur u Adı Sevgi nin Gülendam ı cesur pozlarıyla yaktı geçti! Sen neymişsin ya #4

    Bez Bebek in Yağmur u Adı Sevgi nin Gülendam ı cesur pozlarıyla yaktı geçti! Sen neymişsin ya #5

    Bez Bebek in Yağmur u Adı Sevgi nin Gülendam ı cesur pozlarıyla yaktı geçti! Sen neymişsin ya #6

    Bez Bebek in Yağmur u Adı Sevgi nin Gülendam ı cesur pozlarıyla yaktı geçti! Sen neymişsin ya #7

    Bez Bebek in Yağmur u Adı Sevgi nin Gülendam ı cesur pozlarıyla yaktı geçti! Sen neymişsin ya #8

    Bez Bebek in Yağmur u Adı Sevgi nin Gülendam ı cesur pozlarıyla yaktı geçti! Sen neymişsin ya #9

    Bez Bebek in Yağmur u Adı Sevgi nin Gülendam ı cesur pozlarıyla yaktı geçti! Sen neymişsin ya #10

    Bez Bebek in Yağmur u Adı Sevgi nin Gülendam ı cesur pozlarıyla yaktı geçti! Sen neymişsin ya #11

    Bez Bebek in Yağmur u Adı Sevgi nin Gülendam ı cesur pozlarıyla yaktı geçti! Sen neymişsin ya #12

    Bez Bebek in Yağmur u Adı Sevgi nin Gülendam ı cesur pozlarıyla yaktı geçti! Sen neymişsin ya #13

    Bez Bebek in Yağmur u Adı Sevgi nin Gülendam ı cesur pozlarıyla yaktı geçti! Sen neymişsin ya #14

    Bez Bebek in Yağmur u Adı Sevgi nin Gülendam ı cesur pozlarıyla yaktı geçti! Sen neymişsin ya #15

    Bez Bebek in Yağmur u Adı Sevgi nin Gülendam ı cesur pozlarıyla yaktı geçti! Sen neymişsin ya #16

    Bez Bebek in Yağmur u Adı Sevgi nin Gülendam ı cesur pozlarıyla yaktı geçti! Sen neymişsin ya #17

    Bez Bebek in Yağmur u Adı Sevgi nin Gülendam ı cesur pozlarıyla yaktı geçti! Sen neymişsin ya #18


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