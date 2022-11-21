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- Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci güzelliğiyle mest etti! İnanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı..
Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci güzelliğiyle mest etti! İnanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı..
Bez Bebek'te Yağmur karakterini canlandıran Asena Keskinci'nin yıllar içindeki değişimini görenler şaştı kaldı. İşte oyuncunun son hali..
- 21.11.2022 - 14:35
- Güncelleme : 21.11.2022 - 14:42
Bir dönemin sevilen dizilerinden olan Bez Bebek'te Yağmur karakterine hayat veren oyuncu Asena Keskinci'nin yıllar içindeki inanılmaz değişimi şaşkınlık yarattı.
2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu ilk olarak 3 yaşındayken 2004 yılında Aliye ve Yadigar isimli dizilerde televizyona çıktı.
Daha sonra Hırsız Polis, Parmaklıklar Ardında ve Bez Bebek isimli dizilerde rol aldı.
Özellikle Bez Bebek dizisinde tanınan Asena Keskinci şimdilerde 21 yaşına bastı. Genç oyuncunun son halini görenler şaşlınlıklarını gizleyemedi.
İşte genç oyuncunun son hali..