Bez Bebek'in Yağmur'u güzelliği ile baş döndürdü! Çocukluk halinden eser kalmadı

Bez Bebek dizisinde Yağmur karakterine hayat veren Asena Keskinci, kocaman oldu. Şimdilerde 20 yaşında olan genç oyuncu kızıl saçları ve kırmızı ruju ile görenleri mest ediyor.

2007 yılında FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Bez Bebek, ilginç konusu ile beğeni topladı ve sevildi.

Başrollerinde Evrim Akın, Tan Sağtürk, Alpay Atalan, Fatoş Kabasakal, Reyhan, Asena Keskinci, Ege Tanman ve Oya Aydoğan gibi ünlü isimler yer aldı.

Dizinin çocuk oyuncularından olan ve Yağmur karakterine hayat veren Asena Keskinci, şirinliği ile herkesin dikkatini çekti.

Hem oyunculuğu hem kızıl saçları hem de tatlılığı ile akıllarda kalan Ekinci, şimdilerde bir genç kız.

20 yaşında olan ve yıllar içinde bir hayli değişen güzel oyuncu, yeni halini sosyal medya hesabından yayınlıyor.

ASENA KESKİNCİ'YE YILLAR İYİ GELDİ

Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'ın başrolünü paylaştığı Masumiyet dizisinde rol alan Asena Keskinci, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşkına çeviriyor. Genç ve güzel oyuncunun Instagram paylaşımlarına, övgü dolu yorumlar yağıyor.

Keskinci'nin pozlarına, ''Bu kız gerçek olamaz'', ''Oyuncak bebek gibi'' ve ''Evrim geçirmişsin'' gibi yorumlar yapılıyor.

BİRÇOK BAŞARILI YAPIMDA YER ALDI

2004 yılında rol aldığı Aliye dizisiyle ekran macerası başlayan Keskinci; Hırsız Polis, Bez Bebek, Aşk Tesadüfleri Sever ve Köstebekgiller gibi yapımlarda rol aldı.

2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelen güzel oyuncu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okuyor.