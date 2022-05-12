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    • Big Brother Türkiye yarışmacısı Çağla Çoban'ın son halini gören dondu! 'Dudakların göğüslerinden büyük'

    Big Brother Türkiye yarışmacısı Çağla Çoban'ın son halini gören dondu! 'Dudakların göğüslerinden büyük'

    Asuman Krause'nin sunduğu Big Brother Türkiye isimli yarışma programıyla adını duyuran Çağla Çoban'ın değişimi olay oldu. Estetiği sonuna kadar kullanan Çoban'ı görenler gözlerine inanamadı.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 20:14
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    Big Brother Türkiye yarışmacısı Çağla Çoban'ın son halini gören dondu! 'Dudakların göğüslerinden büyük'

    28 Kasım 2015 yılında Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Big Brother, gündüz kuşağının sevilen yarışmaları arasında yer aldı.

    Big Brother Türkiye yarışmasında kadın ve erkek yarışmacılar aynı evde yaşıyor ve ev 7 gün 24 saat boyunca 90 kamerayla izleniyordu.

    İlk sezon birincisi Sinan Barış Aydemir olurken, yarışmadan sonra yarışmacıların ne durumda olduğu merak edildi.

    Asuman Krause'nin sunuculuğunu üstlendiği yarışmada boy gösteren Çağla Çoban, geçen zaman sonrasında yeniden gündem oldu.

    Big Brother Türkiye yarışması ile tanınan Çağla Çoban, yıllar içerisinde adeta başka bir görünüme sahip oldu.

    Estetik yaptırdığı ve farklı havaya büründüğü görülen Çağla'yı tanımakta zorlananlar, "Bu sen misin?" demeden edemedi.

    Çağla Çoban'ın değişimi

    2011'de Bugün Ne Giysem adlı programa katılan Çoban, Big Brother Türkiye yarışmasıyla tanındı. 40 yaşındaki eski sporcu, geçen zamanda ekranlarda yer almadı.

    Son olarak Big Brother ile adını duyuran Çağla'nın son hali ise olay oldu.Çoban'ın son halini görenler tanıyamadı.

    Big Brother Türkiye yarışmacısı Çağla Çoban ın son halini gören dondu! Dudakların göğüslerinden büyük #1

    Takipçileri Çağla Çoban'ın son pozlarına,"Bacım ne yapmışsın kendine", "Gözlerime inanamıyorum" gibi yorumlar yaptı.

    Big Brother Türkiye yarışmacısı Çağla Çoban ın son halini gören dondu! Dudakların göğüslerinden büyük #2

    Big Brother Türkiye yarışmacısı Çağla Çoban ın son halini gören dondu! Dudakların göğüslerinden büyük #3

    Big Brother Türkiye yarışmacısı Çağla Çoban ın son halini gören dondu! Dudakların göğüslerinden büyük #4

    Big Brother Türkiye yarışmacısı Çağla Çoban ın son halini gören dondu! Dudakların göğüslerinden büyük #5


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