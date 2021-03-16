Bige Önal kimdir? Erhan Önal'ın kızı Bige Önal kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Eski milli futbolcu Erhan Önal’ın hayatını kaybetmesi kızı Bige Önal’ı ve sevenlerini yasa boğdu. Oyuncu Bige Önal'a dair bilgiler merak konusu oldu. Peki Bige Önal kimdir? İşte detaylar..

Sen Çal Kapımı dizisinde Selin karakterine hayat veren oyuncu Bige Önal'ın babası Erhan Önal hayatını kaybetti.

Hayatına dair bilgiler merak konusu olan Bige Önal, Sen Çal Kapımı dizisinde Selin karakterine hayat vermektedir.

Bir Başkadır dizisindeki rolüyle büyük beğeni toplayan oyuncunun hayatı ve kariyeri araştırma konusu oldu.

Aras Bulut İynemli ile sevgili olan Bige Önal kimdir? İşte Bige Önal hakkında merak edilenler..

BİGE ÖNAL KİMDİR?

Bige Önal, 1 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal'ın kızıdır. Annesi de eski manken Mine Baysan'dır. 9 yaşındayken anne babası boşanmıştır.

Özel Saint Benoît Fransız Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinden mezun oldu.

28 Temmuz 2010 tarihinde TRT 1'de oynamaya başlayan Elde Var Hayat adlı dizide Bige Önal Yeliz karakterini canlandırırken oyuncu kariyeri başlamıştır.

Şimdilerde FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı isimli dizide Selin karakterine hayat veriyor ve Netflix'in yeni dizisi Bir Başkadır'da yer alıyor.

Bige Önal, kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İynemle ile 6 yıldır birliktedir.