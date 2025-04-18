Bihter film konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İlk kez TV'de! Bihter filmi detayları...

Yağmur Uçar

Halit Ziya Uşaklıgil'in 1900'lerde yayımlanan Aşk-ı Memnu adlı romanından uyarlanan Bihter filmi 16 Kasım 2023 tarihinde Amazon Prime'da yayımlanmıştı.

Şimdi ise ilk kez televizyonda izleyicisiyle buluşuyor.

Yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper’in üstlendiği Bihter filmi oyuncu kadrosunda Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi ile Helin Kandemir yer alıyor.

Filmin çekimleri İstanbul'un Beykoz, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy ve Beyoğlu gibi semtlerinde gerçekleştirildi.

Peki, Bihter filmi konusu nedir? İşte, Bihter filmi oyuncuları ve karakterleri...

BİHTER FİLMİ KONUSU

Sevilmeye aç Bihter zengin, saygıdeğer, yaşça kendinden büyük Adnan’ı toplumun ve para avcısı annesinin ona yaftaladıklarından kurtulmak için çıkış bileti olarak görür. Fakat çok geçmeden kocasının ilgisinden tatmin olmadığını, her genç kadın gibi başka ihtiyaçları olduğunu keşfeder. Ailenin yakışıklı üyesi Behlül’le yasak bir aşk yaşayacak, hatta bu aşk için ölecek kadar cesurdur Bihter.

BİHTER FİLM OYUNCULARI

Farah Zeynep Abdullah - Bihter

Boran Kuzum - Behlül

Osman Sonant - Adnan Bey

Hande Ataizi - Firdevs Hanım

Helin Kandemir - Nihal

Nezaket Erden - Peyker

Lorin Menhart - Beşir

Mertcan Tekin - Nihat

Mert İnce - Bülent

Ebru Özkan - Matmazel

Tilbe Saran - Arsen Hala