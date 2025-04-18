Bihter film konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İlk kez TV'de! Bihter filmi detayları...

Halit Ziya Uşaklıgil'in 1900'lerde yayımlanan Aşk-ı Memnu adlı romanından uyarlanan Bihter filmi 16 Kasım 2023 tarihinde Amazon Prime'da yayımlanmıştı.
Şimdi ise ilk kez televizyonda izleyicisiyle buluşuyor.
Yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper’in üstlendiği Bihter filmi oyuncu kadrosunda Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi ile Helin Kandemir yer alıyor.
Filmin çekimleri İstanbul'un Beykoz, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy ve Beyoğlu gibi semtlerinde gerçekleştirildi.
Peki, Bihter filmi konusu nedir? İşte, Bihter filmi oyuncuları ve karakterleri...
BİHTER FİLMİ KONUSU
Sevilmeye aç Bihter zengin, saygıdeğer, yaşça kendinden büyük Adnan’ı toplumun ve para avcısı annesinin ona yaftaladıklarından kurtulmak için çıkış bileti olarak görür. Fakat çok geçmeden kocasının ilgisinden tatmin olmadığını, her genç kadın gibi başka ihtiyaçları olduğunu keşfeder. Ailenin yakışıklı üyesi Behlül’le yasak bir aşk yaşayacak, hatta bu aşk için ölecek kadar cesurdur Bihter.
BİHTER FİLM OYUNCULARI
Farah Zeynep Abdullah - Bihter
Boran Kuzum - Behlül
Osman Sonant - Adnan Bey
Hande Ataizi - Firdevs Hanım
Helin Kandemir - Nihal
Nezaket Erden - Peyker
Lorin Menhart - Beşir
Mertcan Tekin - Nihat
Mert İnce - Bülent
Ebru Özkan - Matmazel
Tilbe Saran - Arsen Hala