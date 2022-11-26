Bikini giydi! Mika Raun'un bikinili pozlarına yorum yağdı! 'Shoplamaktan kolun yamulmuş'

TikTok fenomeni Mika Raun iddialı paaylaşımlarına devam ediyor. Sosyal medyada her yaptığı ile dikkatleri üzerine çeken Mika Raun son olarak bikinili pozlarıyla gündeme geldi..

TikTok fenomeni Mika Raun sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Cinsiyet değiştirdikten sonra uzun süre konuşulan Mika Raun her hareketiyle gündeme geliyor.

Bir takım estetik operasyon geçirdikten sonra adeta bambaşka birisine dönüşen Mika Raun'un sosyal medya paylaşımları gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz haftalarda Türk lirasını klozete attığı anların videosunu paylaşan Mika Raun gözaltına alınmış ardından serbest bırakılmıştı.

Bikinili pozlarını paylaştı

TikTok platformunda çektiği videolar ile büyük kitleleer ulaşarak fenomen haline gelen Mika Raun her yaptığı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Son olarak instagram hesabında bikinili pozlarını paylaşan fenomenin o pozları sosyal medyanın gündemine oturdu.

Mika Raun'un bikinili pozlarına takipçilerinden adeta yorum yağdı. Bazı takipçileri "Oha diyorum başka da bişey demiyorum", "Doktorun kim çok merak ediyorum" ve "Doktoruna helal olsun" şeklinde yorumlarda bulundular..

İşte o pozlar..