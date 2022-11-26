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    Bikinili pozlarına beğeni yağdı! Icardı'nin boşandığı eşi Wanda Nara'dan bikinili poz

    Wanda Nara sosyal medyada birbirinden cüretkar pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Icardı ile Maldivler'e giden Wanda Nara bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu..
    • 26.11.2022 - 11:30
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    Bikinili pozlarına beğeni yağdı! Icardı'nin boşandığı eşi Wanda Nara'dan bikinili poz

    Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardı'nın boşandığı eşi Wanda Nara gündemden düşmüyor. Her hareketi olay yaratan Wanda Nara cesur pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Instagram'da 15 milyonda fazla takipçisi bulunan Wanda Nara'nın paylaştığı iddialı pozlar dikkatleri üzerine çekiyor.

    Icardı Galatasaray'a transfer olduğu günden itibaren gündemde yer alan Wanda Nara gerek Icardı ile olan evliliği gerekse instagramdan paylaştığı birbirinden cesur pozlar ile sık sık gündeme geliyor.

    Geçtiğimiz günlerde boşanan ikili birlikte Maldivler'e giderek herkesi şaşırtmıştı. Mauro Icardi, Wanda Nara ile birlikte pozlarını instagram hesabından paylaşarak "Seni Seviyorum" notunu ekledi.

    Bikinili pozlarına beğeni yağdı! Icardı nin boşandığı eşi Wanda Nara dan bikinili poz #1

    Bikinili pozlarına beğeni yağdı! Icardı nin boşandığı eşi Wanda Nara dan bikinili poz #2

    Bikinili pozlarını paylaştı

    Wanda Nara Maldivler'de verdiği bikinili pozlarını instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Nara'nın bu pozları büyük ilgi gördü.

    Bikinili pozlarına beğeni yağdı! Icardı nin boşandığı eşi Wanda Nara dan bikinili poz #3

    Bikinili pozlarına beğeni yağdı! Icardı nin boşandığı eşi Wanda Nara dan bikinili poz #4

    Bikinili pozlarına beğeni yağdı! Icardı nin boşandığı eşi Wanda Nara dan bikinili poz #5

    Bikinili pozlarına beğeni yağdı! Icardı nin boşandığı eşi Wanda Nara dan bikinili poz #6

    Bikinili pozlarına beğeni yağdı! Icardı nin boşandığı eşi Wanda Nara dan bikinili poz #7

    Bikinili pozlarına beğeni yağdı! Icardı nin boşandığı eşi Wanda Nara dan bikinili poz #8

    Bikinili pozlarına beğeni yağdı! Icardı nin boşandığı eşi Wanda Nara dan bikinili poz #9

    Bikinili pozlarına beğeni yağdı! Icardı nin boşandığı eşi Wanda Nara dan bikinili poz #10


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