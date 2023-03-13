Bikinili pozuyla olay yarattı! Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den bikinili paylaşım: "Baban görmesin" Yasmin Erbil'in yaz geri gelsin notuyla paylaştığı bikinili kare sosyal medyada gündeme oturdu. Yasmin Erbil'in o paylaşımı sosyal medyada beğeni topladı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil cesur paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alan Yasmin Erbil'in son paylaşımı gündem oldu.

Instagram hesabından bikinili bir karesini paylaşan Yasmin Erbil'in "Yaz geri gel" notuyla paylaştığı fotoğraf dikkat çekti.

İşte Yasmin Erbil'in olay yaratan o paylaşımı.

Eski Survivor yarışmacılarından Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan Yasmin Erbil hem özel hayatı hem cesur pozları ile adından sıkça söz ettiriyor.

Instagram'da 322 bin takipçisi bulunan Yasmin Erbil'in her paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.

İşte Yasmin Erbil'in bazı instagram paylaşımları..