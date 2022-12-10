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    • Bikinisiyle büyüledi! Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bikinili pozlarıyla mest etti! 'Serdar görmesin'

    Bikinisiyle büyüledi! Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bikinili pozlarıyla mest etti! 'Serdar görmesin'

    Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan sosyal medyada paylaştığı pozlar ile adından söz ettiriyor..
    • 10.12.2022 - 17:46
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    Bikinisiyle büyüledi! Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bikinili pozlarıyla mest etti! 'Serdar görmesin'

    Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan cesur pozlarını instagram hesabından paylaşarak gündeme gelmeye devam ediyor. Özel hayatı ile gündemden düşmeyen Chloe Loughnan iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor.

    4 Temmuz 1992 yılında İrlanda'da dünyaya gelen Chloe Loughnan güzelliği ve fiziği ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 30 yaşındaki Chloe Loughnan şimdilerde Amerika'da yaşıyor.

    Serdar Ortaç ile boşandıktan sonra sık sık magazin gündeminde yer alan Chloe Loughnan sosyal medyada bol bol paylaşım yaparak gündeme geliyor.

    Chloe Loughnan Aralık ayında paylaştığı bikinili pozlar ile takipçilerinin beğenisini kazandı. İşte Chloe Loughnan'ın beğeni toplayan son instagram paylaşımları

    İşte Chloe Loughnan'ın bikinili pozları..

    Bikinisiyle büyüledi! Serdar Ortaç ın eski eşi Chloe Loughnan bikinili pozlarıyla mest etti! Serdar görmesin #1

    Bikinisiyle büyüledi! Serdar Ortaç ın eski eşi Chloe Loughnan bikinili pozlarıyla mest etti! Serdar görmesin #2

    Bikinisiyle büyüledi! Serdar Ortaç ın eski eşi Chloe Loughnan bikinili pozlarıyla mest etti! Serdar görmesin #3

    Bikinisiyle büyüledi! Serdar Ortaç ın eski eşi Chloe Loughnan bikinili pozlarıyla mest etti! Serdar görmesin #4

    Bikinisiyle büyüledi! Serdar Ortaç ın eski eşi Chloe Loughnan bikinili pozlarıyla mest etti! Serdar görmesin #5


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