Bilal Sonses kimdir? Bilal Sonses kaç yaşında, nereli? Bilal Sonses hayatı ve biyografisi..

Bilal Sonses, Star TV ekranlarında yayımlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Programın izleyicileri, Bilal Sonses'in hayatını araştırmaya başladı. Peki, Bilal Sonses kimdir?

Türk pop müziği sanatçısı ve söz yazarı Bilal Sonses, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konukları arasında yer alıyor.

Programın sıkı takipçileri, Bilal Sonses hakkında araştırmalar gerçekleştiriyor. Arama motları üzerinden ''Bilal Sonses kimdir, kaç yaşında, nereli?'' sorularına yanıt aranıyor.

Peki, Bilal Sonses kimdir? Bilal Sonses kaç yaşında, nereli? İşte, Bilal Sonses hayatı ve biyografisi..

BİLAL SONSES KİMDİR?

28 Ekim 1993 tarihinde İstanbul’un Fatih ilçesinde dünyaya gelen Türk pop müziği sanatçısı ve söz yazarı Bilal sonses, doğma büyüme İstanbulludur.

Mehmet İhsan Mermerci Turizm Otelcilik Lisesi’nden mezun olan genç popçu, 1,76 metre boyunda ve 70 kg kilodadır.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin iki yıllık ön lisans programını bitirdikten sonra Düzce Üniversitesi'ne kayıt olmuş ve eğitim hayatına burada devam etmiştir.

Son zamanlarda oldukça popüler şarkıları yorumlaması ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran Sonses, birçok insanın beğenisini kazanmıştır. 2015 Yılında Youtube'da açtığı Bilal Sonses kanalında Ayla Çelik'in ''Bağdat'' şarkısı ve kendi yazdığı şarkıları olan ''İki Kelime'', ''Elin Olamam'', ''Sol Yanım'' ve ''Sana Birşey Olmasın'' gibi şarkılarla tanınmıştır.

Bilal Sonses, sosyal medyanın gücünü en iyi şekilde kullanmaktadır. Bilal Sonses adında, yaklaşık 600 milyon izlenmeli 1,5 milyon aboneli bir kanala sahiptir. İlk yayınlanan albümü olan ''Yak'' ve sonrasındaki ''Öpesim Var'' albümleri milyonlarca kişi tarafından dinlenmiştir. Daha sonra Sonses, Netd müzikle yaptığı anlaşma ile '’İki Kelime’' adlı şarkısını bu kanalda yayınlamış ve kendi rekorunu kırarak ilk haftasında 1 milyondan fazla dinlenmeyi başarmıştır.

Sevilen isimlerden olan Reynmen ile ''Sen Aldırma'' isimli şarkıyı yorumlamış ve İbrahim Erkal'ın diğer şarkılarını da seslendirmiştir.

BİLAL SONSES ŞARKILARI

İnat Keçi (2019)

İçimden Gelmiyor (ft. Bengü) (2019)

Sevme (2019)

Sen Aldırma (ft. Reynmen) (2019)

Neyim Olacaktın? (2019)

Cennetten Çiçek (2019)

İki Kelime (2019)

Sende Kaldı Yüreğim (ft. Derya Bedavacı) (2020)

Sonu Gelmez (ft. Seda Tripkolic) (2020)

Yara (ft. Ziynet Sali) (2020)

Görmedim Sen Gibi (2020)

Nefret (2020)

Geç Değil (ft. Rozz Kalliope) (2020)

Çat Kapı (2020)

Hasbelkader (ft. Yıldız Tilbe) (2020)

Sebepsiz Boş Yere (2021)

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