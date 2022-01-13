Bilen bilir... Ekmek Teknesi'nin Cilveli Necibe'siydi! Yıllar içindeki değişimi hayal kırıklığına uğrattı

Ekmek Teknesi dizisinde yer alan Selin Demirci, Necibe karakterine hayat verdi. O dönemlerde sarı saçları ve renkli gözleri ile beğenilen oyuncu, yıllar sonra yeniden ortaya çıktı.

2002 yılında ATV ekranlarında yayınlanan ardından 2004 yılında Show TV ekranlarına geçen Ekmek Teknesi, 106. bölümüyle 2005 yılında final verdi.

Sıcacık bir aile hikayesini anlatan dizinin yapımcıları Osman Sınav ve Raci Şaşmaz olurken, oyuncu kadrosunda ise birbirinden ünlü isimler yer aldı.

Peker Açıkalın, Kadir Çöpdemir, Şafak Sezer, Ekin Türkmen ve Melike Güner gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizi, tüm oyuncuları ile dikkatleri çekti.

Üsküdar, Kuzguncuk ve Beylerbeyi'nin tarihi yerlerinde çekilen dizide oynayan Selin Dilmen, Necibe karakterine hayat veriyordu.

Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan oyuncunun son hali şoke ederken, dizideki lakabı ise "Cilveli Necibe'ydi."

YILLAR İÇİNDE BİR HAYLİ DEĞİŞTİ

Mahalleye sonradan taşınan ve cilvesiyle Nusret Baba'yı dahi etkileyen "Cilveli Necibe" karakteri, o dönem herkesin beğendiği isimlerin başında geliyordu.

Yeşil gözleri, sempatik halleri, derin bakışları ve sarı saçlarıyla diziye renk katan Selin Dilmen, yıllar sonra yeniden gündem oldu.

Necibe karakterine hayat veren Selin Dilmen'in yıllar içerisindeki değişimi, kimi sevenine "Yıllar ondan çok şey götürmüş" dedirtti. Bazı takipçileri ise "Bence o yıllara meydan okumuş." dedi.

SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR

Selin Dilmen, şimdilerde sosyal medya hesabında takipçileriyle birçok bilgi videosu paylaşıyor.

Kamera karşısına geçerek özellikle toplumsal konulara değinen Dilmen, takipçilerinden büyük ilgi görüyor.

Oyuncu Ekmek Teknesi dizisinde adını duyurmayı başardı ancak uzun bir süredir herhangi bir projede yer almadı.