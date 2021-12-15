Bilet bulamayanlara müjde: Cem Yılmaz’ın yeni stand-up'ı Netflix’e geliyor! İşte tarihi...

Cem Yılmaz hayranlarına Netflix'ten müjde geldi. Dijital yayın platformu, komedyenin yeni gösterisi 'Diamond Elite Pilatinum Plus'ı yayınlayacağını duyurdu. İşte tarihi...

Komedyen Cem Yılmaz, yeni stand up'ı ‘Diaomond Elite Platinum Plus’ ile seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

Bilet fiyatlarının 148 liradan 440 lira arasında değiştiği gösteride boş koltuk bulmak neredeyse imkansız. Biletler satışa çıktığı gibi tükeniyordu.

Gösteriye gitmek isteyip de bir türlü gidemeyenlere müjdeli haber geldi.



Uzun bir süredir farklı şehirlerde gösterisi yapılan ‘Diamond Elite Platinum Plus’, Netflix'te yayınlanacak.

YAYIN TARİHİ AÇIKLANDI

Netflix Türkiye, Cem Yılmaz’ın gösterisiyle ilgili kısa bir video da paylaştı.

Netflix, gösterinin tanıtımını sosyal medya hesabından, "Bi' fotoğraf çekinebilir miyiz? Cem Yılmaz, Diamond Elite Platinum Plus, 31 Aralık’ta sadece Netflix’te." sözleriyle duyurdu.

Netflix'in duyurusunun ardından bir paylaşım yapan Cem Yılmaz da gösterinin posterini paylaşarak "Evet :) Bunu siz istediniz. Sevgili arkadaşlar 31 Aralık 2021 günü Netflix de buluşalım. Son gösterim yeni yıla girerken sizlerle" notunu düştü.