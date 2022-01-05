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- Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, bugün mü? 5 Ocak Bilim Kurulu gündemi...
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, bugün mü? 5 Ocak Bilim Kurulu gündemi...
- Haber Merkezi
- 05.01.2022 - 12:18
- Güncelleme : 05.01.2022 - 12:20
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu, salgının seyrine dair gelişmeleri değerlendiriyor.
Bakan Koca toplantıdan sonra gündeme gelen konulara ilişkin bir açıklama yaparak, vatandaşları bilgilendiriyor.
Salgına dair her detayın görüşüldüğü toplantıda, konu hızla yayılan Omicron varyantı ve yerli aşı TURKUVAC olacak.
Vaka sayıları yukarı yönlü artışını sürdürürken, hatırlatma dozunun önemi bir kez daha vurgulanacak.
Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'nın açıklamasın kaçırmak istemeyenler, "Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?" sorusunu araştırıyor.
Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?" İşte ayrıntılar...
BİLİM KURULU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.30’da video konferans yöntemi ile bir araya gelecek.
Bakan Fahrettin Koca tarafından toplantının ardından yazılı bir açıklama yapılacak.