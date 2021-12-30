Bilişim Vadisi nerede, nasıl gidilir? MasterChef Gebze Bilişim Vadisi'nde!

Bilişim Vadisi nerede, nasıl gidilir? MasterChef Gebze Bilişim Vadisi'nde!

MasterChef'in 30 Aralık akşamı ekranlara gelen 146. bölümü, Bilişim Vadisi'nde çekildi. Peki Bilişim Vadisi nerede, nasıl gidilir? İşte MasterChef'in çekildiği Gebze Bilişim Vadisi hakkında bilgiler.

TV8 ekranlarının uzun soluklu yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de final heyecanı her geçen gün daha da artıyor.

Jüri üyeliklerini dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği yarışma, birbirinden farklı tarifleri seyircileri ile buluşturmaya devam ediyor.

MasterChef Türkiye'nin 30 Aralık Perşembe akşamı ekranlara gelen 146. bölümü, Gebze Bilişim Vadisi'nde çekiliyor. Türkiye’nin teknoloji noktası olan Bilişim Vadisi’nde yerli otomobilimiz TOGG geliştiriliyor.

Yarışmacılar eleme potasına girmemek için ter dökerken izleyiciler, başta yerli otomobil TOGG dahil olmak üzere birçok teknolojinin geliştirildiği Bilişim Vadisi'nin nerede olduğunu ve nasıl gidildiğini merak ediyor.

Peki Gebze Bilişim Vadisi nerede, nasıl gidilir? İşte MasterChef’in çekildiği Gebze Bilişim Vadisi'nin konumu ve çalışmaları hakkında bilgiler...

GEBZE BİLİŞİM VADİSİ NEREDE?

Bilişim Vadisi (Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi), 16.08.2012 yılında 2.847.968,66m²’lik bir alana kurulmuştur. Paydaşları; TÜBİTAK, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KOSGEB, Türk Standartları Enstitüsü, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası ve TOSB’dur.

BİLİŞİM VADİSİ'NDE NELER VAR?

Bilişim Vadisi, bilişim ve iletişim teknolojileri alanındaki küresel ve yerel inovasyon ve teknoloji transfer merkezleri, üniversiteler, araştırma enstitüleri, uluslararası ve ulusal yatırımcılar ve fonlar, konunun muhatabı tüm sivil toplum örgütleri, özel sektör ve devletin tüm kamusal alanı ile iş birliği yapacak ve proje bazlı müşterek çalışmalar geliştirerek teknoloji tabanlı kalkınmaya önderlik etmek için harekete geçiyor.

BİLİŞİM VADİSİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Yerli teknoloji markalarının da desteğiyle gerçeğe dönüşen Bilişim Vadisi projesi, ilk olarak Kocaeli, Gebze’de hayata geçiyor. İlerleyen yıllarda Bilişim Vadisi Bursa ve Bilişim Vadisi İzmir olarak farklı şehirlere de açılması planlanan teknoloji üsleri, şimdilik sadece Kocaeli, Gebze’de faaliyet gösteriyor.

Kocaeli'de Bilişim Vadisi'ne 490 numaralı hat ile kolaylıkla ulaşılabiliyor. İnovasyon ve Ar-Ge'nin adresi olan Bilişim Vadisi ile Gebze Teknik Üniversitesi arasında seferlerine başlayan hat 490 ile aktarmasız tek otobüs ile ulaşım sağlanabiliyor.

Gebze Bilişim Vadisi, Osmangazi Köprüsü’ne çıkmadan Orhangazi yönünde sol tarafta kalıyor.

Açık adresi ise şu şekilde; Bilişim Vadisi Muallimköy Mah. Deniz Cad. No:143/5, Gebze / Kocaeli