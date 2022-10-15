Billur Kalkavan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Billur Kalkavan'ın ölüm sebebi ne?

Billur Kalkavan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Billur Kalkavan'ın ölüm sebebi ne?

Ünlü oyuncu Billur Kalkavan 59 yaşında hayatını kaybetti.Ölümü sonrası Billur Kalkavan'ın hayatı merak uyandırdı.İşte ünlü oyuncunun merak edilen hayatı..

Ünlü oyuncu Billur Kalkavan 59 yaşında hayatını kaybetti.Bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden oyuncu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bir çok dizi ve filmde rol alan Billur Kalkavan uzun süredir akciğer kanseri ile mücadele ediyordu.

Billur Kalkavan'ın ölüm haberi sonrası sevenleri yasa boğulurken oyuncunun hayatı ve kariyeri merak uyandırdı.Peki kimdir Billur Kalkavan nereli, ve kaç yaşında vefat etti? İşte Billur Kalkavan'ın merak edilen hayatı..

Billur Kalkavan kimdir?

Billur Kalkavan 2 Kasım 1962 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.Billur Kalkavan 31. Osmanlı Padişahı Abdülmecid'in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa'nın torunudur.

Lise eğitimine Kadıköy Anadolu Lisesi'nde başlayan Kalkavan lise eğitimini ABD'de tamamlamıştır.Ardından Kaliforniya Üniversitesi'nden psikoloji dersleri alan oyuncu 1969 yılında 'Ayrı Dünyalar' isimli filminde Erol Taş'ın hayat verdiği kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğa hayat vererek oyunculuk kariyerine başladı.

Usta oyuncu bugüne kadar birçok projede yer alarak hafızalara yer edindi.Akciğer kanseri olan 59 yaşındaki Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede 15 Ekim 2022 tarihinde hayatını kaybetti.

Billur Kalkavan'ın rol aldığı dizi ve filmler

- Ayrı Dünyalar

- Sultan

- Mavi Sürgün

- Gece Otostopçusu

- Ölüm Peşimizde

- Kraliçe Fabrika'da

- Mezuniyet

- Çarşı Pazar

- Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn

- Aşık Oldum

- Sonradan Görmeler

- Tatlı Kaçıklar

- Şahin Böyle mi Olacaktı

- Eyvah Babam

- Eyvah Kızım Büyüdü

- Azad

- Reyting Hamdi

- Patron Kim?

- Metro Palas

- Ihlamurlar Altında

- Bir Avuç Huzur

- Servet Avcısı

- Acayip Hikayeler

- Trophy Türk