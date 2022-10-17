Petrol
92.53
0.98%
Euro
18.1079
0.24%
Dolar
18.5879
0.11%
Altın
986.62
0.47%
Borsa
3627
0.00%
Bitcoin
362.395
0.43%
BTXN Coin
9.18
-4.47%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Billur Kalkavan'ın cenaze töreni ne zaman? Nereye defnedilecek?

    Kanser tedavisi gören ve 59 yaşında hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın cenaze törenine dair detaylar belli oldu. Peki, Billur Kalkavan'ın cenaze töreni ne zaman? Nereye defnedilecek?
    • 17.10.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 09:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Billur Kalkavan'ın cenaze töreni ne zaman? Nereye defnedilecek?

    Geçtiğimiz aylarda kansere yakalandığını duyuran Billur Kalkavan, sık sık paylaştığı videolar ile sağlık durumu hakkında bilgi veriyordu.

    İyileşeceğine inanan ve durumunun iyiye gittiğini söyleyen Kalkavan, ani vefatıyla herkesi üzdü.

    59 yaşında hayata gözlerini yuman Billur Kalkavan, sevenlerini yasa boğdu..Ölümüyle herkesi üzen Kalkavan'ın cenaze törenine dair detaylar da netleşti.

    Ünlü ismin yakın dostu Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla törene dair detayları paylaştı.

    Bunun üzerine, "Billur Kalkavan'ın cenaze töreni ne zaman? Nereye defnedilecek?" soruları gündem oldu.

    Peki, Billur Kalkavan'ın cenaze töreni ne zaman? Nereye defnedilecek? İşte yanıtı..

    Billur Kalkavan'ın cenaze töreni ne zaman? Nereye defnedilecek?

    Tuba Büyüküstün, paylaşımında; "Billur Kalkavan, 17 Ekim Pazartesi günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacaktır. Tüm sevenlerine duyurulur" ifadelerini kullandı.

    Billur Kalkavan ın cenaze töreni ne zaman? Nereye defnedilecek? #1

    Hülya Koçyiğit, Tuba Büyüküstün, Seren Fosforoğlu, Armağan Çağlayan, Nurgül Köse, Yonca Evcimik , Uğurkan Erez, Doğa Rutkay, Ayşe Özyılmazel, Tuğba Özay ve Ebru Destan gibi ünlüler de sosyal medyada üzüntülerini paylaştı.


    Marketten aldığı suyun içinden denizanası çıktı
    3. Sayfa

    Marketten aldığı suyun içinden denizanası çıktı

    Bartın'daki 41 maden şehidinden geriye kalanlar
    3. Sayfa

    Bartın'daki 41 maden şehidinden geriye kalanlar

    Sigaraya paket başı 2 lira zam
    Gündem

    Sigaraya paket başı 2 lira zam

    Görüş Bildir