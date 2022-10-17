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Billur Kalkavan'ın cenaze töreni ne zaman? Nereye defnedilecek?

Billur Kalkavan'ın cenaze töreni ne zaman? Nereye defnedilecek?

Kanser tedavisi gören ve 59 yaşında hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın cenaze törenine dair detaylar belli oldu. Peki, Billur Kalkavan'ın cenaze töreni ne zaman? Nereye defnedilecek?