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- Billur Kalkavan'ın cenaze töreni ne zaman? Nereye defnedilecek?
Billur Kalkavan'ın cenaze töreni ne zaman? Nereye defnedilecek?
- 17.10.2022 - 09:43
- Güncelleme : 17.10.2022 - 09:44
Geçtiğimiz aylarda kansere yakalandığını duyuran Billur Kalkavan, sık sık paylaştığı videolar ile sağlık durumu hakkında bilgi veriyordu.
İyileşeceğine inanan ve durumunun iyiye gittiğini söyleyen Kalkavan, ani vefatıyla herkesi üzdü.
59 yaşında hayata gözlerini yuman Billur Kalkavan, sevenlerini yasa boğdu..Ölümüyle herkesi üzen Kalkavan'ın cenaze törenine dair detaylar da netleşti.
Ünlü ismin yakın dostu Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla törene dair detayları paylaştı.
Bunun üzerine, "Billur Kalkavan'ın cenaze töreni ne zaman? Nereye defnedilecek?" soruları gündem oldu.
Peki, Billur Kalkavan'ın cenaze töreni ne zaman? Nereye defnedilecek? İşte yanıtı..
Billur Kalkavan'ın cenaze töreni ne zaman? Nereye defnedilecek?
Tuba Büyüküstün, paylaşımında; "Billur Kalkavan, 17 Ekim Pazartesi günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacaktır. Tüm sevenlerine duyurulur" ifadelerini kullandı.
Hülya Koçyiğit, Tuba Büyüküstün, Seren Fosforoğlu, Armağan Çağlayan, Nurgül Köse, Yonca Evcimik , Uğurkan Erez, Doğa Rutkay, Ayşe Özyılmazel, Tuğba Özay ve Ebru Destan gibi ünlüler de sosyal medyada üzüntülerini paylaştı.