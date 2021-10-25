Programa konuk olarak katılan uzman psikoloğun açıklamalarına, sunucu Yasemin Bozkurt sert tepki gösterdi.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan 'Bilmedikleriniz' programı, Dr. Erol Köse ve Yasemin Bozkurt'un sunumuyla hafta içi dört gün izleyici ile buluşuyor.

Güncel konuların tartışıldığı programa her gün alanında uzman konuklar geliyor.

Uzman Psikolog Razaman Saygın Şimşek'in katıldığı bölümde, sunucu Yasemin Bozkurt arasında gergin anlar yaşandı.

"KADIN DEMEK İLLA ANNE DEMEK DEĞİLDİR"

Şimşek konuşmalarında kadınlar için, "Anne olduğu için ve yavru doğurduğu için mekanizmalar ona göre o kadar evrilmiş ki. Beyin mekanizması olarak kadının yatgınlığı var. Bu milyon yıldır gelen sürecin bir sonucu." dedi.

Konuşmayı bölen Bozkurt, "Size katılmıyorum. Bu çocuğu olmayan kadınları kıran bir cümle bence. Dayatıyorsunuz. Kadın demek illa anne olmak demek değildir. Kadın doğuruyor o yüzden şefkatlidir. Doğurmayan kadın şefkatli değil midir?" dedi.

Bilmedikleriniz programında 'doğuran kadın' tartışması yaşandı VİDEO









"KONUYU SAPTIRIYORSUNUZ"

Açıklamalarının saptırıldığını düşünen Psikolog Şimşek ise "Konuyu o kadar güzel saptırıyorsunuz ki. Erkek avlandı kasları güçlendi. Kadın doğurdu, mekanizmaları ona göre evrildi. Mevzu bu kadar yanlış anlaşılabilir." ifadelerini kullandı.

Erol Köse ise araya girerek "Bence Ramazan Bey depresyonda." dedi.

"SÖYLEDİKLERİNİZE EVET DEMEK ZORUNDA DEĞİLİM"

Bozkurt, "Ben sizin söylediklerinize evet demek zorunda değilim. Psikolog değilim. Çok psikoloji kitabı okudum, yıllarca kadın programları yaptım. Bir gün gelen konuğumuz 'doğuran kadınlar' dedi kıyamet koptu." şeklinde konuştu.

TANSİYON YENİDEN YÜKSELDİ

Konuşmalarının devamında İletişim ve İlişki Uzmanı Hande Akın'a, "Kadınlara 3 tane ne tavsiye edersiniz?" sorusu tansiyonları yeniden yükseltti.

Cinsiyetçi cümle kurulduğunu iddia eden Psikolog Razaman Saygın Şimşek, "Kadına mı? Asıl bu cinsiyetçilik. Ben terapistim erkek değilim." diyerek tepki gösterdi.

Sunucu Yasemin Bozkurt, "Safsata yapmayın." diyerek konuyu sonlandırdı.



