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Binnur Kaya Masumlar Apartmanı’nda mı oynayacak? Masumlar Apartmanı'na yeni transfer..

Binnur Kaya Masumlar Apartmanı’nda mı oynayacak? Masumlar Apartmanı'na yeni transfer..

Yeni sezonun büyük ilgi gören dizilerinden Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda'yla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı Binnur Kaya, Masumlar Apartmanı'nda mı oynayacak?