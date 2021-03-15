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- Binnur Kaya Masumlar Apartmanı’nda mı oynayacak? Masumlar Apartmanı'na yeni transfer..
Binnur Kaya Masumlar Apartmanı’nda mı oynayacak? Masumlar Apartmanı'na yeni transfer..
- Haber Merkezi
- 15.03.2021 - 10:33
Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan ve OGM Pictures imzası taşıyan yapımların seyici karşısına büyük bir sürprizle çıkacağı öne sürüldü.
Masumlar Apartmanı’na bir sürpriz isim geleceği haberinin ardından, gözler Kırmızı Oda’nın doktor hanımı Binnur Kaya’ya çevrildi.
Binnur Kaya daha önce “doktor hanım” rolüyle yine aynı yazarın kitabından uyarlama olan “Doğduğun Ev Kaderindir” dizisine konuk olmuştu.
BİNNUR KAYA MASUMLAR APARTMANI'NDA MI OYNAYACAK?
Masumlar Apartmanı dizisinin 25. bölümünde psikiyatr krizi yaşandı.
Han'ın çocukluktan bu yana yaşadığı travmaları nedeniyle kağıt-çöp toplamaya çıktığını öğrenen İnci, eşine yardımcı olmak için onu bir psikiyatra yönlendirmek istedi.
İnci, Han'a bu teklifi yaparken, "Psikiyatr kadın, yeri de Taksim'de" ifadelerini kullandı.
Masumlar Apartmanı 25. bölümde yaşanan bu gelişme, Kırmızı Oda'da Doktor Hanım karakterini canlandıran Binnur Kaya'nın diziye konuk olacağı iddialarını gündeme getirdi.
İki yapımda da imzası bulunan OGM Pictures’ın geçtiğimiz günlerde Masumlar Apartmanı’na bir sürpriz transfer olacağı duyurulması iddiaları güçlendirdi.
Binnur Kaya’nın diziye gelip gelmeyeceği merak edilirken, henüz resmi bir açıklama yapılmadı.