Başörtüsünü çıkaran fenomen Esra Rabia Ünal'ın paylaşımları gündem oldu.. Sosyal medya fenomeni Esra Rabia Ünal'ın paylaşımları gündem oldu. Geçtiğimiz haftalarda başörtüsünü çıkartarak gündeme gelen Esra Rabia Ünal iddialı pozları ile dikkat çekiyor..

ensonhaber.com Sosyal medyada paylaştığı videolar ile tanınan fenomen Esra Rabia Ünal geçtiğimiz haftalarda başörtüsünü çıkarma kararı almasıyla adından söz ettirmişti. Başörtülü olduğu dönemlerdeki paylaşımları büyük tepki çeken Esra Rabia Ünal sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Şimdilerde Instagram hesabından paylaştığı kareler ile gündeme gelen Esra Rabia Ünal dikkatleri üzerine çekiyor. Çektiği dans videoları ile büyük bir takipçi kitlesine ulaşan ünlü fenomenin Instagram'da 437 bin takipçisi bulunuyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Esra Rabia Ünal'ın her paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor. İşte Esra Rabia Ünal'ın bazı paylaşımları..