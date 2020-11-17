Bir Başkadır dizisi devam edecek mi? Bir Başkadır 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Bir Başkadır dizisi devam edecek mi? Bir Başkadır 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix platformunda yayınlanan Bir Başkadır dizisi ilk günden beri gündemden düşmüyor. Büyük ilgi görmesi sonrasında ikinci sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.

Başrollerinde Fatih Artman ve Öykü Karayel'in yer aldığı Bir Başkadır dizisi, ilk sezonu ile sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

BİR BAŞKADIR KONUSU NEDİR?

Bir Başkadır, farklı sosyal hayatlara ve ekonomik koşullara sahip bir grup insanın yaşantılarını konu ediniyor. İstanbul'un canlı ve renkli hayatında karmaşık geçmişleri yüzleşen ve yeni bir yoldan yürümek zorunda kalan karakterler, izleyenlere farklı insan portrelerini yansıtıyor. Gündelikçilik yapan Meryem zaman zaman baygınlık geçirmektedir. Tavsiye üzerine bir psikiyatriste gider. Ancak psikiyatrist Peri'nin sorularından biri onu rahatsız eder.

BİR BAŞKADIR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Netflix’te yayınlanan ve sevilen diziler arasındaki yerini alan Bir Başkadır dizisinin çekimleri İstanbul’da yapıldı. Meryem ve ailesinin yer aldığı köydeki çekimlerin ise Beykoz’da yer alan Tokatköy’de yapıldığı ifade edildi.

Sinan karakterinin yaşadığı evin ise Şişli’de yer aldığı aktarıldı.

BİR BAŞKADIR 2. SEZON NE ZAMAN?

Bir Başkadır dizisinin ilk aşamada tek sezonluk bir dizi olarak planlandığı ifade ediliyor.

Fakat dizinin milyonlarca kişi tarafından beğeniyle karşılanması sonrasında ikinci sezonun çıkabileceğine yönelik dedikodular ortaya konmaya başladı. Ancak şimdiye kadar ikinci sezona ilişkin yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

Dizinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı ile ilgili detaylar, Netflix yönetiminin gerçekleştireceği değerlendirmenin ardından netlik kazanacak.

BİR BAŞKADIR OYUNCULARI KİMDİR?

Başrollerinde Öykü Karayel, Fatih Artman ve Funda Eryiğit gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizide Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal, Settar Tanrıöğen, Derya Karadaş, Esme Madra gibi oyuncular yer alıyor.