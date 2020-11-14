Bir Başkadır dizisi Ruhiye kimdir? Funda Eryiğit kaç yaşında, nereli?

Netflix’in yeni dizisi Bir Başkadır’da Ruhiye karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Funda Eryiğit büyük beğeni topladı. Daha önce Hakan Muhafız'da oynayan Funda Eryiğit'in hayatı merak konusu oldu.

Baş rollerinde Öykü Karayel'in yer aldığı Netflix'in yeni Türk yapımı dizisi Bir Başkadır 8. bölümden oluşan 1. sezonu ile yayına girdi.

Başarılı dizinin oyuncu kadrosu da merakla araştırılmaya başlandı. Ruhiye karakterini canlandıran Funda Eryiğit kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı soruları araştırılıyor.

FUNDA ERYİĞİT KİMDİR?

6 Kasım 1984’te Hollanda’nın Zwolle kentinde doğan Funda Eryiğit, aslen Samsun Bafralıdır.

Kadir Has Anadolu Lisesi'ni bitirmesinin ardından İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden ve sonradan da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldı.

Funda Eryiğit, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 2012-2013 sezonunda sahnelediği Sessizlik ismindeki oyundaki performansıyla 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödüllerinde müzikal/komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü.

FUNDA ERYİĞİT'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2008-2009 yıllarında yayınlanan Canım Ailem dizisinde başrol oynayan Funda Eryiğit, ardından Uçurum, İstanbul'un Altınları, Karadayı, Eski Hikaye, Poyraz Karayel, Gecenin Kraliçesi ve Mehmed Bir Cihan Fatihi dizilerinde ekran karşısına çıktı

Can Kırıkları dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Funda Eryiğit, 2015 yapımı Limonata ve Yok Artık filmlerinde yardımcı karakter rolünde yer alırken 2016'daki Tereddüt filminde başrol oynadı.

BİR BAŞKADIR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Bir başkadır fragmanı bir terapist odasında başlıyor.

8 bölümden oluşacak olan dizi, farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul’un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişen kendine özgü bir grup karakteri konu alıyor.

Bu karakterler ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalacaklar.