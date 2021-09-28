Bir Başkadır'ın yeni sezonu merakla bekleniyordu! Öykü Karayel kötü haberi duyurdu

Netflix platformunda yayınlanan ve oldukça sevilen Bir Başkadır dizisinin ikinci sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak edilirken, dizinin başrol oyuncusu Öykü Karayel'den kötü haber geldi.

Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak olan ünlü oyuncu Öykü Karayel, yepyeni bir diziyle dönüş yapıyor.

Karayel, Star TV için hazırlanan ''Kaderimin Oyunu'' adlı dizide Akın Akınözü ve Sarp Apak ile başrolü paylaşıyor.

Ünlü oyuncu, son olarak dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanan ''Bir Başkadır'' isimli dizide başrolü Fatih Artman ile paylaşmıştı. Sergilediği performansla kendisine hayran bırakan Karayel'e sosyal medyadan iltifatlar yağmıştı.

''Bir Başkadır'' dizisinin sıkı takipçileri ikinci sezon müjdesi beklerken Öykü Karayel'den kötü haber geldi.

BİR BAŞKADIR ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Fatih Artman ile Öykü Karayel, Bir Başkadır dizisi adına dün akşam Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği 25. Altın Objektif Ödülleri'ne katıldı.

Bir Başkadır dizisi 'Yılın Dijital Platform Dizisi' ödülünü alırken Öykü Karayel, 'Yılın Dijital Platform Kadın Oyuncusu' ödülüne sahip oldu. Fatih Artman da 'Yılın Dijital Platform Erkek Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.

Bir Başkadır hakkında konuşan Fatih Artman, ''Özel bir işti Bir Başkadır. O yüzden karşılığını görmek de çok mutlu ediyor. Öykü ile ben de kendi adımıza ödül aldığımız için çok mutluyuz.'' ifadelerini kullandı.

Öykü Karayel de çok keyif alarak yaptığı bir iş olduğunu belirterek ekip arkadaşlarıyla aile gibi olduklarını vurguladı ve şöyle devam etti:

''Onun ödüllendirilmesi çok gurur verici bir şey. Çok güzel geri dönüşler geldi. Yakın çevremiz özellikle çok beğendiklerini dile getirdi. Güzel geri dönüşler aldık.''





BİR BAŞKADIR DEVAM ETMEYECEK

''Bir Başkadır dizisinin ikinci sezonu olacak mı?'' sorusuna yanıt veren Artman ve Karayel, dizinin devam etmeyeceğini belirterek heyecanla bekleyenlerin umutlarını bitirdi.

Öykü Karayel, ''Çok emin konuşmayayım ama şu an için devam bilgisi yok bizde.'' açıklamasında bulundu.