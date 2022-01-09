Bir çırpıda vazgeçmiş! Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun eski mesleği bakın neymiş

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'da hayat verdiği Neva karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'nun gerçek mesleğini duyanlar, şaşıp kalıyor.

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, sezonun en iddialı projeleri arasında yer alıyor.

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal ve Mehmet Yılmaz Ak gibi başarılı isimlerin yer aldığı Yargı dizisi, her bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarıyor.

Pazar akşamlarına damgasını vuran aksiyon ve dram türündeki Yargı dizisinde en çok merak edilen isimlerden biri de güzel oyuncu Başak Gümülcinelioğlu...

Dizide Neva rolüyle izleyici karşısına çıkan ve performansıyla beğeni toplayan ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Başak Gümülcinelioğlu hakkında araştırma yapanlar, eski mesleğini duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ESKİ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Başak Gümülcinelioğlu, liseyi Bahçelievler'de okudu.

ABD, İngiltere, Belçika ve İsviçre'de eğitim gören Gümülcinelioğlu, Türkiye'ye döndükten sonra Bahçeşehir Üniversitesi'nde Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde eğitim aldı.

Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Mimari Tasarım Tezli Yüksek Lisans programında yüksek lisansa başlayan Gümülcinelioğlu, bir süre mimarlık yaptı.

Yüksek lisansına devam ederken Londra'da kamera önü oyunculuk eğitimi almaya hak kazanan güzel oyuncu, 2016 yılında yer aldığı ''Kalbim Yangın Yeri'' adlı dizisiyle ekran macerasına başladı.

Ardından ''8. Gün'' ve ''Erkenci Kuş'' gibi yapımlarda kamera karşısına geçen oyuncu, başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in paylaştığı ''Sen Çal Kapımı'' dizisiyle dikkatleri üzerine çekti.

MESLEKTAŞI İLE AŞK YAŞIYOR

30 yaşındaki Başak Gümülcinelioğlu, meslektaşı Çağrı Çıtanak ile aşk yaşıyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Başak Gümülcinelioğlu'nun, Instagram'da 1 buçuk milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.