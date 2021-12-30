Bir cümle nelere kadir! Survivor İsmail Balaban ve İlayda Şeker böyle sevgili olmuş...

Bir cümle nelere kadir! Survivor İsmail Balaban ve İlayda Şeker böyle sevgili olmuş...

İlayda Şeker, sosyal medya hesabından Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ile nasıl sevgili olduklarını anlattı.

Survivor sona erdikten sonra nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılan İsmail Balaban, yarışmadaki takım arkadaşı İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

İlayda Şeker, Instagram hesabından milli güreşçi İsmail Balaban ile olan ilişkisi hakkında konuştu.

''SANA MARKETİ SATIN ALIRIM''

İsmail Balaban ile ilişkisinin nasıl başladığını anlatan İlayda Şeker, ''Canım jelibon çekmişti. İsmail'i aradım ve 'İsmail, bana jelibon alır mısın?' dedim. Bana, 'Sen yeter ki iste! Sana marketi satın alırım' dedi. Sevgili olduk.'' ifadelerini kullandı.

İlayda Şeker, İsmail Balaban'ın, kendisine yeni yıl hediyesi olarak araba aldığını da duyurdu.

ÇOCUKLARININ İSMİ...

İlayda Şeker, çocuklarına İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban ve babası Hasan Balaban'ın adını koyacağını belirtti.

''İSMAİL'DEN ÖNCE NEFES ALMIYORMUŞUM''

Şeker, İsmail Balaban için ''İsmail, aldığım nefes. Hatta ben İsmail'den önce nefes almıyormuşum. Tarif edilemez bir duygu İsmail'le olmak'' diyerek, Balaban'a olan aşkını haykırdı.