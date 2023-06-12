Bir de şimdi görün! Tablet Reyiz büyüdü, tarzıyla gündem oldu..."Aşırı ikonik olmuş" İnternette tablet kutu açılımı videosu viral olan Onurcan Güzel'in son hali ortaya çıktı. Tarzıyla dikkat çeken Güzel'i görenler, yorum yağmuruna tuttu.

Sosyal medyanın ilk zamanlarında hafızalara kazınan videolardan biri de, kutu açılımı yapan küçük çocuk olmuştu. Yıllarca süren "Güvenemiyorum da" repliğiyle hafızalara kazınan Tablet Reyiz, beklenmedik bir şeyle karşılaşınca viral olup gitmişti. Aldığı cihazın kutusunu açan ve içerisinden hıyar çıkmasıyla hayal kırıklığı yaşayan çocuk, şimdilerde çok değişti. İşte son hali Sosyal medyada ortaya çıkan Onurcan Güzel, kendisini hatırlayanların beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Yıllar içerisinde epey değişen Onurcan, gotik tarzıyla gündem oldu. Saçlarını boyayan ve aksesuar takan Tablet Reyiz Onurcan Güzel'in değişimi, görenleri şaşırttı.