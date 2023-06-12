Bir de şimdi görün! Tablet Reyiz büyüdü, tarzıyla gündem oldu...

Sosyal medyanın ilk zamanlarında hafızalara kazınan videolardan biri de, kutu açılımı yapan küçük çocuk olmuştu.

Yıllarca süren "Güvenemiyorum da" repliğiyle hafızalara kazınan Tablet Reyiz, beklenmedik bir şeyle karşılaşınca viral olup gitmişti.

Aldığı cihazın kutusunu açan ve içerisinden hıyar çıkmasıyla hayal kırıklığı yaşayan çocuk, şimdilerde çok değişti.

Bir de şimdi görün! Tablet Reyiz büyüdü, tarzıyla gündem oldu...

İşte son hali

Sosyal medyada ortaya çıkan Onurcan Güzel, kendisini hatırlayanların beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Yıllar içerisinde epey değişen Onurcan, gotik tarzıyla gündem oldu.

Saçlarını boyayan ve aksesuar takan Tablet Reyiz Onurcan Güzel'in değişimi, görenleri şaşırttı.

Bir de şimdi görün! Tablet Reyiz büyüdü, tarzıyla gündem oldu...
Bir de şimdi görün! Tablet Reyiz büyüdü, tarzıyla gündem oldu...