Bir Denizaltı Hikayesi dizisi konusu nedir? Netflix Türk dizisi Bir Denizaltı Hikayesi oyuncuları kimler?

Bir Denizaltı Hikayesi dizisi konusu nedir? Netflix Türk dizisi Bir Denizaltı Hikayesi oyuncuları kimler?

Netflix yerli dizi Bir Denizaltı Hikayesi'nin çalışmaları başladı ve sosyal medya hesaplarından ilk set görsellerini yayınladı. Dizinin takipçileri konusu ve oyuncularına dair araştırmalara başladı.

Netflix, Türk yapımlarını görücüye çıkartmaya devam ediyor.

Atiye, Aşk 101, Bir Başkadır, Hakan Muhafız, 50 metrekare'den sonra yeni bir dizi hazırlığında olan dijital platform, ilk set görüntülerini paylaştı.

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinççi'nin oynadığı Bir Denizaltı Hikayesi adlı yapım, seyirci karşısına geçmek için hazırlıklara başladı.

Yerli dizinin yayınına ilişkin bilgiler henüz kesinleşmemişken Bir Denizaltı Hikayesi konusu ve oyuncu kadrosuyla ilgi odağı oldu.

Yönetmen koltuğunda Tolga Karaçelik’in oturduğu dizinin senaryosunu ise Jason George, Atasay Koç, Cansu Çoban ve Sami Berat Marçalı kaleme alacak.

Peki Netflix Bir Denizaltı Hikayesi dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimler? İşte detaylar..

BİR DENİZALTI HİKAYESİ KONUSU NEDİR?

Dünyayı etkileyen bir felaket sonrası, bir bilim ekibinin yaşananları araştırmak için askeri denizaltısına binerek bir yolculuğa çıkmasını anlatan “Bir Denizaltı Hikayesi”nde Kıvanç Tatlıtuğ da Arman adlı dalış eğitmeni ve aynı zamanda deniz biyoloğu olan özgür ruhlu bir karakteri canlandırıyor.

Arman’ın önderliğindeki bilim ekibi yaşananlarının nedenini araştırırken bir yandan da denizaltının gerçek görevini bulmaya koyuluyor.

"Arman, yaşanan bir doğa felaketinin ardından araştırma yapmak için bilim ekibiyle birlikte bir askeri denizaltısına biner. Yaşananları anlamaya çalışan Arman ve ekibi, aynı zamanda askeri denizaltının da gerçek görevinin ne olduğunu öğrenmeye çalışır. Arman, kendini, ekibini ve tahmin ettiklerinden de daha fazlasını kurtarmaya çalıştığı bu süreçte başarılı olabilecek midir?"

BİR DENİZALTI HİKAYESİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kıvanç Tatlıtug’un da rol aldığı dizide Özge Özpirinçci,Meriç Aral,Ertan Sabah,Ecem Uzun ve Alper Saldıran gibi yıldız isimler yer alıyor.



Bilim kurgu türünde yayınlanacak yapımın 2021 yılı içerisinde Netflix’te yayınlanması bekleniyor.