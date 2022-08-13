Bir deri bir kemiğe döndü! Kadir İnanır'ı gören tanıyamıyor...

Bir deri bir kemiğe döndü! Kadir İnanır'ı gören tanıyamıyor...

Uzun süredir tedavi gören usta isim Kadir İnanır, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. İnanır'ın son hali herkesi şoke etti.

Yeşilçam'ın jönlerinden olan Kadir İnanır, oyunculuk kariyeri kadar özel hayatıyla da merak konusu oluyor.

Tatar Ramazan ve Selvi Boylum Al Yazmalım ile akıllara kazınan Kadir İnanır, son olarak 2019 yılında "Kapı" isimli filmde rol aldı ve emekliye ayrılmıştı.

Usta oyuncu, şimdilerde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle gündem olmaya başladı.

Kadir İnanır, 20 Kasım'da Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanınca ambulansla Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne getirilmişti.

Acil serviste yapılan tahlil ve tetkikleri sonucu İnanır, beyin damarında pıhtı atması tespit edilip, yoğun bakıma alınmıştı.

22 günün ardından tedavisi tamamlanan usta oyuncu, taburcu edilerek evinde dinlenmeye başlamıştı.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; bir ay içerisinde sağlığına kavuşan İnanır, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi.

"Bir deri bir kemiğe döndü"

Bir mekanda tek başına kahvaltı yapan Kadir İnanır, fit görüntüsü ve sportif giyim tarzıyla dikkat çekti.

Yaşadığı rahatsızlıklar nedeniyle oldukça zayıflayan usta oyuncunun son hali ise dikkatlerden kaçmadı.