Bir devir kapanıyor! Hızlı ve Öfkeli 10 ne zaman vizyona girecek? İşte oyuncu kadrosu... 2001 yılında bu yana büyük bir seyirci kitlesi oluşturan Hızlı ve Öfkeli film serisi, son filmiyle izleyici karşısına çıkacak. Birçok ünlü aktörün yer aldığı Hızlı ve Öfkeli 10 vizyon tarihi merak ediliyor. Peki Hızlı ve Öfkeli 10 ne zaman vizyona girecek? Oyuncuları kimler? İşte detaylar...

İlk olarak 2 Kasım 2001 yılında gösterime giren Hızlı ve Öfkeli film serisi, o dönem gişe rekorları kırmıştı.

Toplamda 9 seriden oluşan filmin sonuncusu izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yakın zamanda Hızlı ve Öfkeli 10 vizyona girecek.

İzleyiciler tarafından büyük bir heyecanla beklenen Hızlı ve Öfkeli 10 filminin yönetmenliğini Louis Leterrier, senaryosunu ise Justin Lin ve Dan Mazeau üstleniyor.

Başrollerinde Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jason Statham gibi yıldız isimlerin yer aldığı film için heyecan giderek artıyor.

En son 2021 yılında gösterime giren Hızlı ve Öfkeli 9’un devam filmi olarak izleyici karşısına çıkacak. Peki Hızlı ve Öfkeli 10 ne zaman vizyona girecek? Oyuncuları kimler? İşte merak edilenler…

Hızlı ve Öfkeli 10 ne zaman vizyona girecek?

Gişe rekorları kıran film serisi Hızlı ve Öfkeli'de devir kapanıyor. Son devam filmi olan Hızlı ve Öfkeli 10, 19 Mayıs 2023 tarihinde vizyona girecek.

Hızlı ve Öfkeli 10 oyuncuları

Kadrosunu Aquaman filminde büyük çıkış yakalayan Jason Mamoa ile güçlendiren Hızlı ve Öfkeli 10 filminde bu kez Captain Marvel filminin yıldızı Brie Larson yer alacak.

Hızlı ve Öfkeli 10 filminin oyuncu kadrosunda; Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Helen Mirren, Charlize Theron, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Ludacris, Sung Kang, Tyrese Gibson'ın yanı sıra Jason Mamoa, Brie Larson, Daniela Melchior gibi isimler de yer alıyor.