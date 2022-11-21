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    BİR DEVRİN SONU! The Walking Dead ekranlara veda etti! 11 sezon 177 bölüm...

    Frank Darabont ve Angela Kang ikilisi tarafından televizyona uyarlanan "The Walking Dead" 12 yılın ardından final yaparak ekranlara veda etti..
    • 21.11.2022 - 12:53
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    BİR DEVRİN SONU! The Walking Dead ekranlara veda etti! 11 sezon 177 bölüm...

    İlk olarak 2010 yılında yayınlanmaya başlayan The Walking Dead isimli dizi dün yayınlanan son bölümüyle ekranlara veda etti.

    The Walking Dead 12 yılın ardından final bölümü olan "Rest in Peace" ile ekranlara veda etti. Dizi şimdiye kadar 177 bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı.

    Robert Kirkman'ın çizgi roman serisinden esinlenen Frank Darabont ve Angela Kang ikilisi tarafından televizyona uyarlanan The Walking Dead dizisi 12 yılın ardından final yaptı.

    BİR DEVRİN SONU! The Walking Dead ekranlara veda etti! 11 sezon 177 bölüm... #1

    Dizinin son bölümünde Daryl Dixon ve Carol Peletier liderliğinde hayatta kalan son kişilerin The Commonwealth'in üstesinden gelmek için verdikleri mücadele ele alındı.


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