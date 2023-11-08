Bir Dilan Polat vakası daha! Nihal ve Bahar Candan kardeşler bakın nasıl vurgun yapmış Polat ailesinin soruşturmasının ardından gözler sosyal medya fenomenlerine çevrildi. Bir dönem İste Benim Stilim’de yarışan ve adını milyonlara duyuran Nihal Candan ve Bahar Candan o örgütün gizli kasası çıktı.

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Gündem bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

Türkiye günlerdir Polat ailesine yönelik yürütülen soruşturmayı konuşuyor. Gözler şimdi de sosyal medya fenomenlerine çevrildi.

Bir döneme damga vuran moda yarışmalarında boy gösteren Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler ile ilgili ortaya bomba gibi bir iddia atıldı.

BirGün Gazetesi'nden Timur Soykan'ın haberine göre, Candan kardeşler, Sazan Sarmalı adı verilen bir örgütün gizli kasası çıktı.

Söz konusu haberde; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan bir suç duyurusunda Candan kardeşlerin Sazan Sarmalı yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandıran suç örgütünün üyesi olduğu iddia edildi.

Nihal Candan’ın çete liderinin sevilisi olduğu, Bahar Candan ile birlikte örgütün gizli kasası olduğu iddia edildi.

Tanıdıklarına araç görselleri göndererek para toplayan bu çetenin yemeklerine Candan kardeşlerin de katıldığı iddia edildi.

Düzenlenen suç duyurusunda şikayetçi Hacı İsrafil S. Etiler'de bulunan Tepsi Et Lokantası'ndaki yemekte Kaan Hamzaoğlu ve Dr. Refik E.E'nin yanında Bahar Candan’ın da olduğunu söyledi. Başka bir yemekte ise Bahar Candan’ın ablası Nihal Candan’ı da tanıştırdığını açıkladı.

30 milyonluk vurgun!

Küçükçekmece'de ortaya çıkan ve 54 mağduru etkileyen dava, giderek daha fazla kişinin mağduriyetini dile getirmesiyle büyüyor.

Dava sürecindeki şikayetçi sayısı, Adana ve Sivas gibi bölgelerden yapılan başvuruların ardından şu an itibarıyla 67 kişiye yükseldi. Çetenin sadece Kars’ta 30 milyon TL'lik vurgun yaptığı tahmin ediliyor