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- Bir dizi aşkı daha gerçeğe dönüştü! Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'den şaşırtan itiraf geldi
Bir dizi aşkı daha gerçeğe dönüştü! Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'den şaşırtan itiraf geldi
- Haber Merkezi
- 31.08.2021 - 15:45
Kanal D ekranlarında yayınlanan ARC Film imzalı Baht Oyunu dizisinin başrol oyuncuları Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel'in uyumu seyirciler tarafından çok beğenilmişti.
İlgiyle takip edilen dizide Bora ve Ada karakterlerine hayat veren Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel'in bir süredir sevgili olduklarına dair söylentiler de çıkmıştı.
İTİRAF ETTİLER
Dizide başrolleri paylaşan ikili, sosyal medya hesaplarından yaptıkları son paylaşım ile merakla beklenen aşk itirafını yapmış oldu. Böylece dizinin ilk bölümlerinde sevgili oldukları iddia edilen çift, aşkını ilk kez açıkladı.
Aşk sorularını hep cevapsız bırakan Şaşmaz ve Baysel, Instagram hesaplarından duyurdu.
ALNINA ETİKETLEDİ
Partneri Baysel ile çekilmiş karelerini Instagram hesabından paylaşan Şaşmaz, ''İyi ki'' notunu düştüğü paylaşımına kalp emojisi koydu.
Birlikte karelerini paylaşan çiftten Aytaç Şaşmaz'ın, sevgilisi Cemre Baysel'i alnına etiketlemesi de dikkatlerden kaçmadı.
CEMRE BAYSEL DE PAYLAŞTI
Aynı kareleri siyah-beyaz yayınlayan Baysel de, paylaşımının altına, ''İyi ki'' notunu düştü. Sevgililere kısa sürede beğeni yağdı.