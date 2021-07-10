Bir dizi aşkı daha gerçek oluyor! Ada Masalı'nın yıldızları Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan birlikte mi?

Bir dizi aşkı daha gerçek oluyor! Ada Masalı'nın yıldızları Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan birlikte mi?

Yaz sezonunun dikkat çeken dizilerinden biri olan Ada Masalı'nın başrol oyuncuları Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Çok yakıştırılan ikili aşk mı yaşıyor?

Star TV ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı Ada Masalı dizisinin başrol oyuncuları Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın uyumu seyirciler tarafından da beğeni ile takip ediliyor.

Çekimleri İzmir’in Sığacık bölgesinde yapılan Ada Masalı'nda, Haziran ve Poyraz karakterlerini canlandıran Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İKİLİNİN AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ

Dizinin setinden gelen bilgilere göre, ilkilinin son dönemde yakınlaştıkları ve aralarında bir aşk yaşanma ihtimalinin bulunduğu iddia edildi. Bu iddia iki yıldızın hayranlarını da şaşırttı.

Kulaktan kulağa yayılan aşk iddialarının ardından tüm gözler Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yapacağı açıklamaya çevrildi.

BAŞTA ISINAMAMIŞLARDI

Alp Navruz geçen aylarda Turan ile ilk tanıştıklarında birbirlerine pek ısınamadıklarını söylemişti. Ancak ikili birlikte çalışmaya başladıktan sonra çok iyi anlaşmaya başlamıştı.

Alp Navruz, geçtiğimiz ay uzun süredir birliktelik yaşadığı 2009 Türkiye Güzeli Ebru Şam'dan sürpriz bir şekilde ayrılmıştı.