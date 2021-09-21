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    Bir dizi daha ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

    Başrollerinde Ümit Kantarcılar, Sude Zülal Güler ve Selin Işık'ın yer aldığı Star TV'nin sevilen dizisi Kazara Aşk'ın ekran macerası sona erdi. Koliba Yapım imzalı dizinin veda tarihi de belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2021 - 16:06
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 17:05
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    Bir dizi daha ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

    Yönetmenliğini Sadullah Celen'in, yapımcılığını ise Ata Türkoğlu'nun üstlendiği Star TV'nin sevilen dizisi Kazara Aşk hakkında seyircisini üzen bir karar alındı.

    Senaryosunu Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu'nun kaleme aldığı Kazara Aşk dizisinin ekran macerası sona erdi.

    Ümit Kantarcılar, Sude Zülal Güler, Selin Işık, Uğur Çavuşoğlu, Servet Pandur, Sadi Celil Cengiz, Aycan Koptur gibi ünlü isimleri buluşturan dizi, ekranlara veda ediyor.

    13. BÖLÜMDE FİNAL YAPIYOR

    Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü anlatan Kazara Aşk dizisi, 13. bölümle birlikte final yapıyor.

    Bir dizi daha ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu #1

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