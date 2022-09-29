Bir dizi daha ekranlara veda etti

Bir dizi daha ekranlara veda etti

Fox TV'nin iddialı yapımlarından 'Kusursuz Kiracı' dizisi, düşük reyting sonuçları nedeniyle 6. bölümüyle ekranlara veda etme kararı aldı.

Kanalların binbir emekle seyirciyle buluşturduğu bazı diziler, kimi zaman beklenen ilgiyi göremiyor ve kısa sürede ekrana veda ediyor.

Ekrana veda eden bu yapımlara bir yenisi daha eklendi.

Yaz dizilerinden bir veda daha

Bu kez final haberi, Fox TV’nin büyük umutlarla başlayan dizisinden geldi.

İddialı yapım, reytinglere yenik düştü. Geçen sezon sonunda çekilmeye başlanan “Kusursuz Kiracı” dizisinin ekran ömrü kısa oldu.

6. bölümüyle yayından kaldırılacak

İlk bölümü 30 Ağustos 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerini Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü ve Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı dram türündeki 'Kusursuz Kiracı' dizisinin dünkü reyting sonuçları da düşük çıkınca erken final kararı alındı.

Dizi, 6. bölümüyle ekrana veda edecek.