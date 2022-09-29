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    Bir dizi daha ekranlara veda etti

    Fox TV'nin iddialı yapımlarından 'Kusursuz Kiracı' dizisi, düşük reyting sonuçları nedeniyle 6. bölümüyle ekranlara veda etme kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2022 - 09:52
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 09:53
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    Bir dizi daha ekranlara veda etti

    Kanalların binbir emekle seyirciyle buluşturduğu bazı diziler, kimi zaman beklenen ilgiyi göremiyor ve kısa sürede ekrana veda ediyor.

    Ekrana veda eden bu yapımlara bir yenisi daha eklendi.

    Yaz dizilerinden bir veda daha

    Bu kez final haberi, Fox TV’nin büyük umutlarla başlayan dizisinden geldi.

    İddialı yapım, reytinglere yenik düştü. Geçen sezon sonunda çekilmeye başlanan “Kusursuz Kiracı” dizisinin ekran ömrü kısa oldu.

    Bir dizi daha ekranlara veda etti #1

    6. bölümüyle yayından kaldırılacak

    İlk bölümü 30 Ağustos 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerini Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü ve Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı dram türündeki 'Kusursuz Kiracı' dizisinin dünkü reyting sonuçları da düşük çıkınca erken final kararı alındı.

    Dizi, 6. bölümüyle ekrana veda edecek.

    Bir dizi daha ekranlara veda etti #2

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