Bir dizi daha final kararı aldı

Bir dizi daha final kararı aldı

TRT ekranlarının sevilen dizisi Seni Kalbime Sakladım dizisi final kararı aldı. Dizi, 7. bölümde ekrana veda edecek.

Ekran macerası sona eren diziler kervanına bir yapım daha ekleniyor.

Bu kez final kararı TRT ekranlarının sevilen dizisinden geldi.

Başrollerini yıldız isimler Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz’ın paylaştığı Seni Kalbime Sakladım dizisi için final kararı alındı.

Yedinci bölümle ekranlara veda edecek

Seni Kalbime Sakladım'da Zeynep ve Civanmert’in aşkı ekrana taşınıyordu.

İddialı başlayan dizi 7. bölümde ekrana veda edecek.

Şenol Sönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu dizide Gökçe Akyıldız, Osman Alkaş, Mehtap Bayri, Gülseren Gültunca ve Elçin Afacan da rol alıyordu.