Bir dizi daha reyting kurbanı oldu! Ani final kararı izleyicileri şoke etti

Bir dizi daha reyting kurbanı oldu! Ani final kararı izleyicileri şoke etti

Başrollerinde Hande Doğandemir ve Kutsi'nin yer aldığı Star TV'nin iddialı dizisi Annemizi Saklarken'den üzücü haber geldi. Ojo Pictures imzalı Annemizi Saklarken dizisi, 8. bölümde final yapacak.

Yayın hayatına umutla başlayan dizilerin akıbeti, reyting sonuçlarına göre belirleniyor.

İstenilen reyting sonuçlarına ulaşamayan dizilerden peş peşe final kararı gelmeye devam ediyor.

Geçen yıllara göre izleyicilerin, yeni çekilen dizilere pek ilgi göstermediği gözlemlendi. Bu nedenle Star TV'nin yeni dizisinden de final haberi geldi.

ANNEMİZİ SAKLARKEN DİZİSİNİN MACERASI SONA ERDİ

Yönetmenliğini Barış Yöş'ün üstlendiği, senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme kaleme aldığı Star TV'nin sevilen dizisi Annemizi Saklarken de reyting canavarının kurbanı oldu.

Başrollerinde Kutsi, Hande Doğandemir, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Ece Yaşar'ın yer aldığı Annemizi Saklarken dizisi için final kararı alındı.

Çarşamba akşamları izleyicilerle buluşan OJO Pictures imzalı dizi, 8. bölümde final yapacak.

Dizinin yeni bölüm fragmanında; Melek, Handan için hazırladığı çikolataların içerisine ilaç enjekte ederek Handan'a götürür. Derya ise Dündar'dan annesi adına hesap sorarken Füsun, Benan ile beraber yaşanan olayları kimin yaptığını çözmeye çalışır.