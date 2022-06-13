Bir dizi daha reyting kurbanı oldu! Ani final seyirciyi şoke etti...

Bir dizi daha reyting kurbanı oldu! Ani final seyirciyi şoke etti...

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu ve Ebru Özkan'ın yer aldığı Hakim dizisinden üzücü haber geldi. Limon Film imzalı Hakim dizisi, final yapacak.

Yayın hayatına umutla başlayan dizilerin akıbeti, reyting sonuçlarına göre şekil alıyor.

İstenilen reyting sonuçlarına ulaşamayan dizilerden peş peşe final kararı gelmeye devam ediyor.

Seyircilerin 2. sezon için umutla baktığı diziden, kötü haber geldi.

Hakim final yapıyor

ATV'nin iddialı dizisi Hakim için final kararı alındı.

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Yurdaer Okur ve Uğur Yücel'in yer aldığı, "Your Honor" dizisinin uyarlaması olan Hakim, son bölümüyle ekranlarda olacak.

13 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00'de yayınlanacak olan 10. bölümle, ekran macerası sona erecek.

Hakim final bölümünde neler olacak

Hakim dizisi son bölümünde; Ömer Arif'in sakladığı gerçek sonunda ortaya çıkar. Azem, oğlunu öldüren kişinin aslında Ozan olduğunu öğrenmiştir. Fakat bunu hakimin yüzüne vurmak için o büyük anı beklemektedir... Ve Azem oyunu başlatır.

Demirkıran Ailesi'nden tamamen kurtulmak için gün sayan Ozan, Deniz'in yanında zoraki bir şekilde durmaya devam eder. Aklı ve kalbi hala Cerendedir fakat eski kız arkadaşının gönlünü nasıl kazanacaktır?

Gülbahar Azem'le bir olup Kadir'e cephe almıştır fakat mahalleyi geri almak düşündükleri kadar kolay olmaz... Kadir'in aklındaki planla yer yerinden oynar.

Yaseminle evlilik yolunda adım atan Ömer Arif, sevdiği kadını kaybetmenin eşiğine gelir. Savcı Özlem'in eline geçen güçlü bir delille bütün oklar hakimi gösterir... Peki ya Ömer Arif yakalanacak mıdır?