Bir dizinin daha fişi çekildi, hayranları kahrolacak! İşte sevilen dizinin final tarihi

Bir dizinin daha fişi çekildi, hayranları kahrolacak! İşte sevilen dizinin final tarihi

Başrollerinde Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'in yer aldığı Fox TV'nin dönem dizisi Kanunsuz Topraklar'dan üzücü haber geldi. Çarşamba akşamları yayınlanan Kanunsuz Topraklar için final kararı alındı.

Yayın hayatına umutla başlayan dizilerin akıbeti, reyting sonuçlarına göre belirleniyor.

İstenilen reyting sonuçlarına ulaşamayan dizilerden peş peşe final kararı gelmeye devam ediyor.

Geçen yıllara göre yeni dizi tutturmakta zorluk çeken Fox TV, bir projesini daha bitirme kararı aldı.

Uzak Şehrin Masalı, Son Yaz, Yalancılar ve Mumları, Elbet Bir Gün, Misafir ve Elkızı gibi final yapan dizilerin ardından Fox TV, yedinci dizisi için de final duyurusu yaptı.

KANUNSUZ TOPRAKLAR'IN MACERASI SONA ERDİ

Yönetmenliğini Cevdet Mercan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Zülfük Yücel'in kaleme aldığı Fox TV'nin sevilen dizisi Kanunsuz Topraklar, reyting canavarının kurbanı oldu.

Başrollerinde Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili ve Kaan Taşaner'in yer aldığı Gold Film imzalı Kanunsuz Topraklar dizisi için final kararı alındı.

1939 Türkiye'sinde geçen dizide Davut adlı maden işçisinin büyük mücadalesini etkileyici bir dille anlatan dizi, 9 Şubat Çarşamba akşamı yayınlanan 16. bölümle birlikte ekran ömrünü noktalayacak.

Kanunsuz Topraklar'ın finalinin nasıl olacağı merak edilirken yayınlanan fragmanda bazı detaylara yer verildi.

Yeni bölümde, Davut ile Gülfem nikah kıymaya karar veriyor ancak onları engellemek isteyen bazı kişiler bulunuyor.