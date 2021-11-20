Bir dönem evli olduklarını duyunca hayrete düşeceğiniz 19 ünlü çift

Bir dönem evli olduklarını duyunca hayrete düşeceğiniz 19 ünlü çift

Sanat ve televizyon camiasının önde gelen isimlerinin bir zamanlar kiminle aşk yaşadığını öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte bir dönem evli olduklarını duyunca hayrete düşeceğiniz ünlü isimler.

Kabarık listede kim yok ki! Kimi rol arkadaşına aşık oldu, kimiyse aşkı sahnede tattı...

Şimdilerde evli barklı olup çoluk çocuğa karışan birçok ünlü ismin bir dönem aşk yaşayıp evlendiği isimleri duyunca çok şaşıracaksınız.

Özellikle 1990'lı yıllardan günümüze kadar gelen bazı isimler var ki yaşadıkları fırtınalı aşk ile hayranlarını hala şaşırtmaya devam ediyor.

Şarkıları veya oyunculuğu ile kendisine hayran bırakan ancak özel hayatları o kadar da iyi bilinmeyen isimlerin bir zamanlar kimlerle evli olduğunu öğrenmeye ne dersiniz? İşte bir dönem evli olduklarını duyunca hayrete düşeceğiniz ünlü isimler....

OKAN BAYÜLGEN-ZEYNO GÜNENÇ

Ekranların sivri dilli sunucusu Okan Bayülgen, ilk evliliğini 1997 yılında Çocuklar Duymasın dizisinin dominant teyzesi Zeyno Günenç ile yaptı.

1998 yılında boşanan çift, yıllar sonra Bayülgen'in programında evlilikleri hakkında konuşmuştu.

OYA AYDOĞAN-HALUK ULUSOY

2016'da hayatını kaybeden Oya Aydoğan ve geçmişte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı yapmış olan Haluk Ulusoy, 1978 yılında evlendi. Ancak ünlü çift, sadece bir yıl evli kalabildi.

Oya Aydoğan, yıllar sonra verdiği röportajda bu evlilikle ilgili şöyle konuşmuştu: "Evliliğim tam bir kabustu. İşlerime dahi engel oldular. Mesela Kadir İnanır onların aile dostu olduğu için beni hiçbir filminde oynatmadı."





OLGUN ŞİMŞEK-ŞEBNEM SÖNMEZ

Olgun Şimşek ve birçok yapımda görmeye alıştığımız tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Şebnem Sönmez'i birlikte Bir Demet Tiyatro'da izlemiştik.

Aynı zamanda rol arkadaşı olan çift, ilişkilerini 1994 yılında resmiyete dökmüştü. Ancak Şimşek ve Sönmez çifti, altı yıl süren ilişkilerini 2000 yılında noktaladı.

ŞEVKET ÇORUH-GÜNAY KARACAOĞLU

Arka Sokaklar dizisindeki Mesut rolüyle bilinen Şevket Çoruh ve komedi dizileri ve filmlerden tanıdığımız Günay Karacaoğlu, 1995 yılında hayatlarını birleştirdi.

Evlilikleri tam 12 yıl süren ve Gülenay isimli bir de kızı olan ünlü çift, 2007 yılında boşandı.

EBRU ŞALLI-OZAN ORHON

Dönemin tanınan şarkıcısı Ozan Orhon'la model Ebru Şallı, 1997 yılında nikah masasuna oturdu ve bu evlilik sadece bir yıl sürdü.

Boşanma davasının ardından konuşan çiftten Ozan Orhon, "Medeni şekilde ayrıldık. dostça yine ara sıra görüşebiliriz" derken Şallı ise, "Kendisiyle bir daha görüşmeyi kesinlikle düşünmüyorum" demişti.

MÜNİR ÖZKUL-SUNA SELEN

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Suna Selen, ilk evliliğini Yeşilçam'ın en sevilen oyuncularından Münir Özkul'la yaptı. 14 yıl boyunca birlikte yaşayan çiftin Güner Özkul isimli bir kızı oldu.

1974 yılında boşanan çiftin ayrılık nedeni olarak Suna Selen'in Güner Sümer'le ilişki yaşaması gösterilmişti.

NUR SÜRER-BÜLENT KAYABAŞ

Bülent Kayabaş ve Nur Sürer yaşadıkları aşkı, 1981 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Çiftin evliliği kısa sürse de dostlukları devam etti.

ZAFER ERGİN-MELEK BAYKAL

Tiyatro sahnelerinde tanışan Zafer Ergin ve Melek Baykal çifti, birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı. 1976 yılında nikah masasına oturan çiftin evlilikleri dört yıl sürdü.

ZUHAL OLCAY-SELÇUK YÖNTEM

Oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay ile karizmatik sesiyle ikonikleşen oyuncu Selçuk Yöntem, 1976 yılında evlendi. Çiftin 3 yıl süren evlilikleri boşanma ile sonuçlansa da dostlukları hala sürüyor.

DİĞER EŞİ HALUK BİLGİNER

Zuhal Olcay'ın diğer evlendiği kişi ise Türk sinemasının büyük oyuncularından olan Haluk Bilginer.

SEDA SAYAN-SİNAN ENGİN

Şarkıcı Seda Sayan ve Türk futbol yorumcusu, menajer Sinan Engin.

NEBAHAT ÇEHRE-YILMAZ GÜNEY

Son dönem dizilerin aranan oyuncularından olan Nebahat Çehre ve Cannes ödüllü yönetmen, senarist Yılmaz Güney.

ŞEVVAL SAM-METİN TEKİN

Şimdilerde Yasak Elma dizisinde Ender karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu ve müzisyen Şevval Sam ve "Sarı Fırtına" lakaplı ünlü millî eski futbolcu Metin Tekin.

ITIR ESEN-YAVUZ TURGUL

Geçliğinde Aile Şerefi filminde rol alan ve son olarak Kırmızı Oda dizisiyle izleyici karşısına çıkan Itır Esen ve Eşkıya, Muhsin Bey, Av Mevsimi gibi filmleriyle bilinen yönetmen Yavuz Turgul.

YILMAZ GRUDA-AYŞE GRUDA

Sinema ve dizi oyuncusu Yılmaz Gruda ve Yeşilçam'ın birçok efsane komedi filminde yer almış Ayşen Gruda.

KAYHAN YILDIZOĞLU-SUNA YILDIZOĞLU

Türk sinemasında genellikle rahip, doktor, komiser, profesör gibi rollerle gördüğümüz Kayhan Yıldızoğlu ve evliliği sonrası şu andaki ismini alan İngiliz oyuncu Suna Yıldızoğlu.

PERRAN KUTMAN-HÜSEYİN KUTMAN

Komedi film ve dizilerin vazgeçilmez oyuncusu Perran Kutman ve Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Hüseyin Kutman.

LEVENT YÜKSEL-SERTAP ERENER

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Levent Yüksel ve Sertab Erener.

ASLIHAN GÜRBÜZ-KEREM KUPACI

Dolu dizgin aşk yaşayan Aslıhan Gürbüz ve Kerem Kupacı'nın 2011 yılında evlendikleri iddia edildi. 2014 yılında evlerini ayıran çift sık sık tartıştıkları için ilişkilerini sonlandırdı.