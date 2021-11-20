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    Bir dönem evli olduklarını duyunca hayrete düşeceğiniz 19 ünlü çift

    Sanat ve televizyon camiasının önde gelen isimlerinin bir zamanlar kiminle aşk yaşadığını öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte bir dönem evli olduklarını duyunca hayrete düşeceğiniz ünlü isimler.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2021 - 18:09
    • Güncelleme : 20.11.2021 - 18:27
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    Bir dönem evli olduklarını duyunca hayrete düşeceğiniz 19 ünlü çift

    Kabarık listede kim yok ki! Kimi rol arkadaşına aşık oldu, kimiyse aşkı sahnede tattı...

    Şimdilerde evli barklı olup çoluk çocuğa karışan birçok ünlü ismin bir dönem aşk yaşayıp evlendiği isimleri duyunca çok şaşıracaksınız.

    Özellikle 1990'lı yıllardan günümüze kadar gelen bazı isimler var ki yaşadıkları fırtınalı aşk ile hayranlarını hala şaşırtmaya devam ediyor.

    Şarkıları veya oyunculuğu ile kendisine hayran bırakan ancak özel hayatları o kadar da iyi bilinmeyen isimlerin bir zamanlar kimlerle evli olduğunu öğrenmeye ne dersiniz? İşte bir dönem evli olduklarını duyunca hayrete düşeceğiniz ünlü isimler....

    OKAN BAYÜLGEN-ZEYNO GÜNENÇ

    Ekranların sivri dilli sunucusu Okan Bayülgen, ilk evliliğini 1997 yılında Çocuklar Duymasın dizisinin dominant teyzesi Zeyno Günenç ile yaptı.

    1998 yılında boşanan çift, yıllar sonra Bayülgen'in programında evlilikleri hakkında konuşmuştu.

    Bir dönem evli olduklarını duyunca hayrete düşeceğiniz 19 ünlü çift #1

    OYA AYDOĞAN-HALUK ULUSOY

    2016'da hayatını kaybeden Oya Aydoğan ve geçmişte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı yapmış olan Haluk Ulusoy, 1978 yılında evlendi. Ancak ünlü çift, sadece bir yıl evli kalabildi.

    Oya Aydoğan, yıllar sonra verdiği röportajda bu evlilikle ilgili şöyle konuşmuştu: "Evliliğim tam bir kabustu. İşlerime dahi engel oldular. Mesela Kadir İnanır onların aile dostu olduğu için beni hiçbir filminde oynatmadı."

    Bir dönem evli olduklarını duyunca hayrete düşeceğiniz 19 ünlü çift #2

    OLGUN ŞİMŞEK-ŞEBNEM SÖNMEZ

    Olgun Şimşek ve birçok yapımda görmeye alıştığımız tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Şebnem Sönmez'i birlikte Bir Demet Tiyatro'da izlemiştik.

    Aynı zamanda rol arkadaşı olan çift, ilişkilerini 1994 yılında resmiyete dökmüştü. Ancak Şimşek ve Sönmez çifti, altı yıl süren ilişkilerini 2000 yılında noktaladı.

    Bir dönem evli olduklarını duyunca hayrete düşeceğiniz 19 ünlü çift #3

    ŞEVKET ÇORUH-GÜNAY KARACAOĞLU

    Arka Sokaklar dizisindeki Mesut rolüyle bilinen Şevket Çoruh ve komedi dizileri ve filmlerden tanıdığımız Günay Karacaoğlu, 1995 yılında hayatlarını birleştirdi.

    Evlilikleri tam 12 yıl süren ve Gülenay isimli bir de kızı olan ünlü çift, 2007 yılında boşandı.

    Bir dönem evli olduklarını duyunca hayrete düşeceğiniz 19 ünlü çift #4

    EBRU ŞALLI-OZAN ORHON

    Dönemin tanınan şarkıcısı Ozan Orhon'la model Ebru Şallı, 1997 yılında nikah masasuna oturdu ve bu evlilik sadece bir yıl sürdü.

    Boşanma davasının ardından konuşan çiftten Ozan Orhon, "Medeni şekilde ayrıldık. dostça yine ara sıra görüşebiliriz" derken Şallı ise, "Kendisiyle bir daha görüşmeyi kesinlikle düşünmüyorum" demişti.

    Bir dönem evli olduklarını duyunca hayrete düşeceğiniz 19 ünlü çift #5

    MÜNİR ÖZKUL-SUNA SELEN

    Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Suna Selen, ilk evliliğini Yeşilçam'ın en sevilen oyuncularından Münir Özkul'la yaptı. 14 yıl boyunca birlikte yaşayan çiftin Güner Özkul isimli bir kızı oldu.

    1974 yılında boşanan çiftin ayrılık nedeni olarak Suna Selen'in Güner Sümer'le ilişki yaşaması gösterilmişti.

    Bir dönem evli olduklarını duyunca hayrete düşeceğiniz 19 ünlü çift #6

    NUR SÜRER-BÜLENT KAYABAŞ

    Bülent Kayabaş ve Nur Sürer yaşadıkları aşkı, 1981 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Çiftin evliliği kısa sürse de dostlukları devam etti.

    Bir dönem evli olduklarını duyunca hayrete düşeceğiniz 19 ünlü çift #7

    ZAFER ERGİN-MELEK BAYKAL

    Tiyatro sahnelerinde tanışan Zafer Ergin ve Melek Baykal çifti, birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı. 1976 yılında nikah masasına oturan çiftin evlilikleri dört yıl sürdü.

    Bir dönem evli olduklarını duyunca hayrete düşeceğiniz 19 ünlü çift #8

    ZUHAL OLCAY-SELÇUK YÖNTEM

    Oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay ile karizmatik sesiyle ikonikleşen oyuncu Selçuk Yöntem, 1976 yılında evlendi. Çiftin 3 yıl süren evlilikleri boşanma ile sonuçlansa da dostlukları hala sürüyor.

    Bir dönem evli olduklarını duyunca hayrete düşeceğiniz 19 ünlü çift #9

    DİĞER EŞİ HALUK BİLGİNER

    Zuhal Olcay'ın diğer evlendiği kişi ise Türk sinemasının büyük oyuncularından olan Haluk Bilginer.

    Bir dönem evli olduklarını duyunca hayrete düşeceğiniz 19 ünlü çift #10

    SEDA SAYAN-SİNAN ENGİN

    Şarkıcı Seda Sayan ve Türk futbol yorumcusu, menajer Sinan Engin.

    Bir dönem evli olduklarını duyunca hayrete düşeceğiniz 19 ünlü çift #11

    NEBAHAT ÇEHRE-YILMAZ GÜNEY

    Son dönem dizilerin aranan oyuncularından olan Nebahat Çehre ve Cannes ödüllü yönetmen, senarist Yılmaz Güney.

    Bir dönem evli olduklarını duyunca hayrete düşeceğiniz 19 ünlü çift #12

    ŞEVVAL SAM-METİN TEKİN

    Şimdilerde Yasak Elma dizisinde Ender karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu ve müzisyen Şevval Sam ve "Sarı Fırtına" lakaplı ünlü millî eski futbolcu Metin Tekin.

    Bir dönem evli olduklarını duyunca hayrete düşeceğiniz 19 ünlü çift #13

    ITIR ESEN-YAVUZ TURGUL

    Geçliğinde Aile Şerefi filminde rol alan ve son olarak Kırmızı Oda dizisiyle izleyici karşısına çıkan Itır Esen ve Eşkıya, Muhsin Bey, Av Mevsimi gibi filmleriyle bilinen yönetmen Yavuz Turgul.

    Bir dönem evli olduklarını duyunca hayrete düşeceğiniz 19 ünlü çift #14

    YILMAZ GRUDA-AYŞE GRUDA

    Sinema ve dizi oyuncusu Yılmaz Gruda ve Yeşilçam'ın birçok efsane komedi filminde yer almış Ayşen Gruda.

    Bir dönem evli olduklarını duyunca hayrete düşeceğiniz 19 ünlü çift #15

    KAYHAN YILDIZOĞLU-SUNA YILDIZOĞLU

    Türk sinemasında genellikle rahip, doktor, komiser, profesör gibi rollerle gördüğümüz Kayhan Yıldızoğlu ve evliliği sonrası şu andaki ismini alan İngiliz oyuncu Suna Yıldızoğlu.

    Bir dönem evli olduklarını duyunca hayrete düşeceğiniz 19 ünlü çift #16

    PERRAN KUTMAN-HÜSEYİN KUTMAN

    Komedi film ve dizilerin vazgeçilmez oyuncusu Perran Kutman ve Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Hüseyin Kutman.

    Bir dönem evli olduklarını duyunca hayrete düşeceğiniz 19 ünlü çift #17

    LEVENT YÜKSEL-SERTAP ERENER

    Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Levent Yüksel ve Sertab Erener.

    Bir dönem evli olduklarını duyunca hayrete düşeceğiniz 19 ünlü çift #18

    ASLIHAN GÜRBÜZ-KEREM KUPACI

    Dolu dizgin aşk yaşayan Aslıhan Gürbüz ve Kerem Kupacı'nın 2011 yılında evlendikleri iddia edildi. 2014 yılında evlerini ayıran çift sık sık tartıştıkları için ilişkilerini sonlandırdı.

    Bir dönem evli olduklarını duyunca hayrete düşeceğiniz 19 ünlü çift #19

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